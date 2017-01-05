На границе с Польшей – автомобильные очереди

Департамент полиции сообщает, что из-за очень скользкого дорожного покрытия в Польше в четверг после обеда на дороге A5 недалеко от литовско-польской границы образовались большие заторы.

По данным полиции, из-за ДТП на территории Польши, по дороге в сторону КПП Калвария-Будзиска (на дороге A5) с литовской стороны стоит очередь машин длиной 4-5 км, машины стоят в двух полосах.

Тем, кто едет в Польшу, рекомендуют выбирать другую дорогу (131) через Лаздияй.

По предварительным данным, дорогу перекрыла фура, которая встала поперек дороги.