На границе с Польшей – автомобильные очереди

 (2)
ru.DELFI.lt
четверг, 5 января 2017 г. 15:42
Департамент полиции сообщает, что из-за очень скользкого дорожного покрытия в Польше в четверг после обеда на дороге A5 недалеко от литовско-польской границы образовались большие заторы.
Lietuvos pasienis, muitinė, pasienis su Lenkija
© K. Cemnolonskio nuotr.

По данным полиции, из-за ДТП на территории Польши, по дороге в сторону КПП Калвария-Будзиска (на дороге A5) с литовской стороны стоит очередь машин длиной 4-5 км, машины стоят в двух полосах.

Тем, кто едет в Польшу, рекомендуют выбирать другую дорогу (131) через Лаздияй.

По предварительным данным, дорогу перекрыла фура, которая встала поперек дороги.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В соцсетях распространяется поздравление, в котором подшучивают над "крестьянами" (2)

В соцсетях распространяется поздравление, в котором подшучивают над крестьянами
В социальных сетях распространяют шутливое новогоднее поздравление председателя общественной организации Vėžaičių bendruomenė Видмантаса Гедвиласа.

В Рукле пострадал призывник (6)

В Рукле пострадал призывник
4 января вечером в Рукле пострадал призывник.

На границе с Польшей – автомобильные очереди (2)

Lietuvos pasienis, muitinė, pasienis su Lenkija
Департамент полиции сообщает, что из-за очень скользкого дорожного покрытия в Польше в четверг после обеда на дороге A5 недалеко от литовско-польской границы образовались большие заторы.

Вынашивают идею нового налога: коснется и автомобилистов и владельцев недвижимости (34)

Automobilių turgus Kaune
Новая власть вынашивает идею нового налога, который коснется и автомобилистов и владельцев недвижимостью – всех, кто страхует свое жилье, автомобили и другое имущество.

После решения суда – хаос: все американские винтовки в Литвы вернуть не получается (15)

После решения суда – хаос: все американские винтовки в Литвы вернуть не получается
Литва попала в затруднительное положение – подаренные американцами Литовской армии снайперские полуавтоматические винтовки М14, которые Оружейный фонд распродал частным лицам, скорее всего вернуть не удастся.
Facebook друзья
Rambler's Top100