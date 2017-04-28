На границе с Калининградской областью - очереди грузовиков

На границе с Калининградской областью - очереди грузовиковчиновник: 8 часов ожидания - это не трагедия

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BNS
пятница, 28 апреля 2017 г. 11:48
На границе Литвы с Калининградской областью образовались очереди грузовых автомобилей. Однако глава Дирекции пограничных пунктов Литвы говорит, что несколько десятков стоящих в очереди автомобилей - не большая проблема.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Некоторое увеличение имеет место, но прежде площадка всегда была свободна. Это проблемы со стороны соседнего государства - после смены начальника пункта (на российской стороне близ Кибартай - BNS), стали появляться некоторые очереди, больше информации у нас нет. Очередь примерно в 60 автомобилей - это не то, о чём следует говорить, так как в Мядининкай бывало и по 600 фур. Восемь часов ожидания - это не трагедия", - отметил Арнольдас Тваронавичюс.

По данным Дирекции, в настоящее время въезда в Калининградскую область на КПП Кибартай ожидают 63 фуры, на Панямунском - 35. На обоих постах им приходится ждать пропуска по 7 часов.

Между тем на посту Мядининкай ожидают проезда в Беларусь 25 фур - они должны пересечь границу в течение часа, на КПП Ловоришкес - 30 фур, которым придётся ждать около 4 часов.

BNS
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