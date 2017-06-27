На границе с Беларусью обнаружены медвежьи следы

Литовские пограничники в Швянчёнском районе на границе с Беларусью в третий раз за месяц обнаружили медвежьи следы.

Свежие следы были замечены на контрольной полосе, которая в этом месте достигает ширины около пяти метров.

Ст. специалист Государственной службы охраняемых территорий Лаймутис Будрис BNS сказал, что установить, тот же ли медведь гуляет в Литве в последнее время, невозможно.

"У нас медведи - экзотика, но поскольку мы соседи с Беларусью и Латвией, то ничего удивительного в том, что они иногда забредают к нам", отметил Будрис.

Он полагает, что маловероятно, что в Литве обосновалась группа медведей, так как им больше по нраву огромные лесные массивы соседних стран.

"Литва более урбанизирована, нежели Латвия или Беларусь", - добавил специалист.