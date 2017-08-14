На границе Белaруси и Литвы очереди автомобилей уменьшились

связи со снижением пропускной способности на контрольно-пропускном пункте (КПП) Мядининкай в понедельник образовалась огромная очередь желающих въехать в Литву грузовых автомобилей.

"В конце недели у нас был сбой системы контроля транзита, но уже в субботу мы всё исправили. Тех очередей, какие тогда возникли, уже нет. Имеется очередь грузовых автомобилей в Мядининкай, но там уменьшилась пропускная способность в связи с тем, что почти все автомобильные фуры были полны, а проверка заполненных машин длится дольше", - отметила BNS врио отдела коммуникации Департамента таможни Эгле Цибене.

По данным таможенников Белaрусси, в настоящее время на КПП Мядининкай-Каменный Лог въезда в Литву ожидают 270 фур, на КПП Шальчининкай-Бенякони - 107, в Лаворишкес-Котловка - 100, а на КПП Райгардас-Привалки - 61 фура.

Представитель Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Витаутас Клейнаускас BNS указал, что в очередях стоят и литовские перевозчики, но их точное число неизвестно.

На пограничных пунктах Литвы с Россией автомобильных очередей нет.