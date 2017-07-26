На горе Гедиминаса обнаружены останки лидера восстания против Царской России

Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Вильнюсе обнаружены останки лидера восстания против Царской России 1863 года Зигмантаса Серакаускаса (в русской историографии Сигизмунда Сераковского), сообщило Министерство культуры Литвы.

Останки обнаружили на площадке горы Гедиминаса археологи Литовского национального музея.

"По первичным данным, один из обнаруженных, возможно, руководитель Восстания 1863 года Серакаускас", - говорится в пресс-релизе министерства.

В обнаруженных могилах останки семи тел, они были закопаны без должного уважения, с завязанными за спиной руками, обсыпаны известью.

На пальце правой руки одного из мужчин, который был захоронен отдельно от других, обнаружено кольцо с надписью на польском языке "Зыгмунд Аполония 11 сентября/30 июля 1862 г." (Zygmund Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.).

По сообщению министерства культуры, предварительные данные свидетельствуют о том, что все обнаруженные останки принадлежат участникам восстания, все они были казнены.

Серакаускас был одним из руководителей Польского восстания в 1863-64 гг. В короткое время он собрал крупный отряд из 5 тысяч человек, но в бою был разбит правительственными войсками. Суд приговорил его к смертной казни через повешение. Серакаускас был казнен в 1863 году в Вильнюсе на Лукишской площади.

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