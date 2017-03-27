На этой неделе в Литву придет весна

В начале недели снова будет радовать солнце и тепло, правда настроение будет портить неприятный ветер. С середины недели похолодает, ожидаются осадки. В конце недели погода будет ужасной: по ночам заморозки, смешанные осадки – будет пасмурно и сыро. Зато в первые выходные апреля обещают наступление весны. Потеплеет.

В понедельник будет солнечно и тепло, но будет дуть порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет солнечно и тепло. Утром 4–5 градусов. Днем в Вильнюсе днем 10–11, в Каунасе 12 градусов. В Шяуляй солнечно. Утром 3–4, днем 9–10 градусов. На взморье большую часть дня будет солнечно, утром 6, днем 8–9 градусов. Вечером появятся облака.

Во вторник сохранится приятная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем будет солнечно. Правда, будет уже не так тепло, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром небольшая облачность, кратковременный дождь. Будет 4–6 градусов. Днем будет солнечно, около 8–9 градусов. В Шяуляй вечером 5, утром 3 градуса тепла. Днем будет солнечно, 6–7 градусов тепла. На взморье ночью небольшой дождь, утром будет ясно, 4–5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6 градусов.

В среду станет пасмурно, ожидаются осадки и похолодание. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, –3–1 градуса ниже нуля. Днем будет пасмурно, вечером пойдет дождь. Воздух прогреется до 5–7 градусов. В Шяуляй ночь будет звездной, утром станет пасмурно, температура –3–1 градус. Днем будет всего 5 градусов тепла. Вечером ожидаются смешанные осадки. На взморье утром –1 градус, днем пойдет дождь, будет 4–5 градусов.

В четверг ожидается особенно сильный ветер. В первой половине дня ожидается мокрый снег. Днем облака рассеются. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром мокрый снег, будет –1–0 градусов. Днем небольшие смешанные осадки, будет 4–5 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром небольшие осадки. Температура будет около –2 градусов. Днем переменная облачность, воздух прогреется до 3–4 градусов. На взморье без осадков, будет ясно, ночью 0–1, днем 4 градуса тепла.

В пятницу ночью заморозки, вероятность дождя невелика. Днем будет облачно, пройдут дожди. Вечером потеплеет. Ожидается порывистый ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня –4–1 градус. Днем будет пасмурно, пойдет дождь. Воздух прогреется до 5 градусов. В Шяуляй ночью будет –4, утром –1 градус. Днем дождь, будет 2–3 градуса. На взморье ночью будет ясно, до –1 градуса. Утром воздух прогреется до 1, днем до 4 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, похоже, в первые дни апреля будет тепло. В субботу ночью температура будет выше нуля, местами небольшой дождь. Днем потеплеет. По нынешним прогнозам будет от 12 до 15 градусов. В воскресенье, вероятно, будет также тепло. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь.