На дорогах Литвы испытали новые посты контроля скорости: есть результаты

Ни для кого не секрет, что до сих пор мотоциклисты могли проезжать мимо стационарных постов контроля скорости (ПКС) на любой скорости и не бояться наказания, поскольку спереди у мотоциклов нет номера, выявить нарушителя было невозможно. Однако этим летом на дорогах Литвы появились новые ПКС, которые фиксируют скорость машин и транспортных средств в обоих направлениях.

Результат налицо – после того, как сообщили об испытании этих ПКС количество мотоциклистов-нарушителей снизилось до... нуля.

Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) информировала, что ежегодно 10% стационарных ПКС могут переносить на другое место.

"В этом году выразили пожелание, чтобы ПКС фиксировали как приближающиеся, так и удаляющиеся транспортные средства – в основном из-за мотоциклистов. Поэтому с учетом этого, уже в этом году в 10% ПКС включили функцию фиксирования удаляющихся транспортных средств", – сказал представитель ЛДАД Лауринас Слапшис.

DELFI писал, что эксперимент начался в июне, во время которого пять ПКС в Литве фиксировали скорость приближающихся и удаляющихся машин.

Правда, в силу технических условий пока удаляющиеся транспортные средства фиксирует лишь один ПКС на дороге A1, у Гарюнай. Еще четыре перепрограммируют в ближайшее время.

Однако по данным этого одного радара, стало очевидно, что больше всех порядок стали соблюдать именно мотоциклисты.

"С 1 июля пока удаляющиеся транспортные средства фиксирует 1 стационарный ПКС. С 1 июля до этого дня ПКС зафиксировал 364 случаев превышения скорости, в их числе нет ни одного мотоциклиста", – сказала DELFI представитель Дорожной полиции Литвы Стасе Станкявичене.

По сравнению с прежними данными, разница очевидна.

В мае 2017 г. тот же ПКС зафиксировал 414 нарушений, в их числе 156 нарушений мотоциклистов. В апреле 2017 г. было 206 нарушений, из них 50 мотоциклистов.

"В будущем планируем увеличить число ПКС, которые фиксируют удаляющиеся транспортные средства. Кроме того, все мобильные посты контроля скорости фиксируют и удаляющиеся и приближающиеся транспортные средства", – сказала Станкявичене.