На дорогах Литвы будут оборудованы системы контроля нарушений

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BNS
понедельник, 6 февраля 2017 г. 10:50
До 2020 года на основных дорогах Литвы должно быть оборудовано более 20 систем контроля нарушений правил дорожного движения и наблюдения за движением на дорогах.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Они будут фиксировать вес большегрузного автотранспорта, скорость автомобилей и другие нарушения.

"Мысль появилась в 2014 году, когда стали говорить о том, чтобы оборудовать в трех местах в Литве весы для взвешивания проезжающего большегрузного транспорта и установления превышения веса. Над дорогой будут ворота с оборудованными на них специальными радарами, они будут фиксировать габариты большегрузного транспортного средства. Если они будут превышать установленные пределы, то будет проверяться база данных, есть ли у транспортного средства разрешение на это", - объяснил BNS гендиректор Литовской дирекции автодорог Эгидиюс Скродянис.

По его словам, в случае установления нарушения на водителя транспортного средства будет автоматически выписываться штраф.

По словам главы Дирекции автодорог, радары также будут проверять легковые автомобили на предмет действительных страховок гражданской ответственности и документов техосмотра. Система также будет изменять скорость автомобилей и вольется в общую секторную систему измерения скорости.

Э. Скродянис сказал, что пилотные системы в ближайшее время будут оборудованы в трех местах - две на трассе Via Baltica и одна - недалеко от Каунаса на дороге Вильнюс-Каунас, а к 2020 году во всей стране намечается оборудовать не менее 24 таких радаров.

Объявленный Дирекцией автодорог конкурс на пилотный проект выиграли компании Fima и Kauno tiltai, они выполнят работы за 4,033 млн. евро.

BNS
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