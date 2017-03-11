На Даукшяйский аэродром привозили одного подозреваемого в убийстве Страздаускайте

Останки пропавшей 5 марта 26-летней Евы Страздаускайте обнаружены на Даукшяйском аэродроме в Кедайняй. В субботу вечером на место происшествия был доставлен один из подозреваемых, который показывал полицейским, как обстояло дело. Проверка улик на месте происшествия поможет ответить на оставшиеся вопросы и восстановить ход событий.

Полицейские на место происшествия приехали в масках. Скольких подозреваемых повезут на место происшествия, полиция не указала. Однако в воскресенье утром уже состоятся заседания суда, где будет решаться вопрос назначения мер пресечения подозреваемым.

"Хронология была такой: около Электренай инсценировали ДТП, во время которого похитили девушку и машину. Согласно данным, девушку убили в тот же вечер", – сказал генкомиссар Линас Пярнавас.

В списке подозреваемых - несколько членов одной семьи. Прокуроры в воскресенье будут просить взять их под стражу.

В удаленном месте были выкопаны две ямы. Rinkosaikste.lt пишет, что подозреваемый на месте происшествия привел следователей к двум ямам, и показал несколько других мест в находящемся рядом Кедайняйском лесочке, вероятно, они также связаны с преступлением.

Сразу после дачи показаний подозреваемого посадили в машину и увезли.

Аэродром в Кедайняй находится примерно в 2000 м от жилых домов. Подозревают, что туда привезли уже труп девушки.