На Даукшяйский аэродром привозили одного подозреваемого в убийстве Страздаускайте

Полицейские на место происшествия приехали в масках. Скольких подозреваемых повезут на место происшествия, полиция не указала. Однако в воскресенье утром уже состоятся заседания суда, где будет решаться вопрос назначения мер пресечения подозреваемым.
"Хронология была такой: около Электренай инсценировали ДТП, во время которого похитили девушку и машину. Согласно данным, девушку убили в тот же вечер", – сказал генкомиссар Линас Пярнавас.
В списке подозреваемых - несколько членов одной семьи. Прокуроры в воскресенье будут просить взять их под стражу.
В удаленном месте были выкопаны две ямы. Rinkosaikste.lt пишет, что подозреваемый на месте происшествия привел следователей к двум ямам, и показал несколько других мест в находящемся рядом Кедайняйском лесочке, вероятно, они также связаны с преступлением.
Сразу после дачи показаний подозреваемого посадили в машину и увезли.
Аэродром в Кедайняй находится примерно в 2000 м от жилых домов. Подозревают, что туда привезли уже труп девушки.