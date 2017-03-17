Между тем староста Сурвилишкиса В.Петраускене не скрывает своего возмущения в связи с тем, сколько бюрократических барьеров приходится преодолевать благотворительному фонду In Corpore LT, который хочет привести в порядок Калнабяржское поместье. Этот фонд взял поместье в аренду у государства.

Одно из них – Калнабяржское поместье – государство забрало у Успасских через суд, поместье было национализировано.

Самые популярные политики в Литве - Адамкус, Грибаускайте, Сквернялис Самый популярный в Литве политик - экс-президент Валдас Адамкус, от него в рейтинге популярности ненамного отстают президент Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквернялис, показывают результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.

Опрос: "крестьяне" вдвое опережают консерваторов Правящий Литовский союз крестьян и зеленых остается самой популярной партией в Литве - если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то за эту партию проголосовали бы 29% жителей страны, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией социологических и маркетинговых исследований RAIT.

На частные средства пытаются восстановить запущенное Успасских поместье На частные средства в течение нескольких месяцев пытаются восстановить Сирутишкское поместье (Кедайняйский район), вниманием не обошли и находящееся поблизости Калнабяржское поместье. Оба эти поместья стали восстанавливать после того, как их забрали у европарламентария Виктора Успасских, пишет Lietuvos žinios.

Снимите розовые очки: калькулятор покажет, какая пенсия ждет История пенсионных фондов второго уровня началась 13 лет назад и подарила жителям надежду на то, что накапливая пенсию не только в "Содре", но и в частных фондах, они смогут больше отложить на пенсию, в результате их пенсия будет больше "содровской".