На частные средства пытаются восстановить запущенное Успасских поместье

На частные средства в течение нескольких месяцев пытаются восстановить Сирутишкское поместье (Кедайняйский район), вниманием не обошли и находящееся поблизости Калнабяржское поместье. Оба эти поместья стали восстанавливать после того, как их забрали у европарламентария Виктора Успасских, пишет Lietuvos žinios.
Одно из них – Калнабяржское поместье – государство забрало у Успасских через суд, поместье было национализировано.
Вероятно, второе поместье спас развод четы Успасских-Блажите.
Сирутишкское поместье решило восстановить новое правление концерна Vikonda – утверждают, что поместье хотят сделать местом для проведения досуга и отдыха работников компании.
Между тем староста Сурвилишкиса В.Петраускене не скрывает своего возмущения в связи с тем, сколько бюрократических барьеров приходится преодолевать благотворительному фонду In Corpore LT, который хочет привести в порядок Калнабяржское поместье. Этот фонд взял поместье в аренду у государства.