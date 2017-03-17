На частные средства пытаются восстановить запущенное Успасских поместье

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ELTA
пятница, 17 марта 2017 г. 09:05
На частные средства в течение нескольких месяцев пытаются восстановить Сирутишкское поместье (Кедайняйский район), вниманием не обошли и находящееся поблизости Калнабяржское поместье. Оба эти поместья стали восстанавливать после того, как их забрали у европарламентария Виктора Успасских, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Одно из них – Калнабяржское поместье – государство забрало у Успасских через суд, поместье было национализировано.

Вероятно, второе поместье спас развод четы Успасских-Блажите.

Сирутишкское поместье решило восстановить новое правление концерна Vikonda – утверждают, что поместье хотят сделать местом для проведения досуга и отдыха работников компании.

Между тем староста Сурвилишкиса В.Петраускене не скрывает своего возмущения в связи с тем, сколько бюрократических барьеров приходится преодолевать благотворительному фонду In Corpore LT, который хочет привести в порядок Калнабяржское поместье. Этот фонд взял поместье в аренду у государства.

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