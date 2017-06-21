На бывшего духовника Бразаускаса по дороге на службу напал грабитель

21 июня настоятель Алантского прихода Сигитас Судентас оказался в больнице. На него напал молодой мужчина, который хотел обокрасть помещение Caritas.

"В 10 ч. я выходил на службу, вдруг слышу, кто-то бормочет. Я пошел в другую часть прихода, смотрю, сидит на корточках мужчина и ковыряет замок. Я говорю, что ты делаешь. Он встал и ударил меня, я упал, а он убежал", – рассказал DELFI Судентас.

Мужчина был госпитализирован из-за болей в спине, травмы головы и руки. Он с трудом передвигается. У него разрублена бровь.

После удара настоятель упал с лестницы. Когда пришел в себя, позвонил старосте Аланты, но староста был в отъезде. По словам Судентаса, мужчине было 30–40 лет.

Вор пытался попасть в помещение Caritas, находящееся в здании прихода. "Там ничего нет, только тряпки", – рассказал настоятель.

Между тем в жилое помещение прихода вор не собирался пробраться. "Ровно в 10 ч. должна была начаться служба, я немного опаздывал, а вор ровно в 10 ч. начал вскрывать дверь, я услышал звуки, когда говорил по телефону. Я закончил разговор и пошел посмотреть, что там", – рассказал о происшествии Судентас.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

DELFI напоминает, что Студентас был духовником покойного президента Альгирдаса Бразаускаса. На прошлой неделе новости TV3 сообщили, что Судентас ездит на электромобиле Tesla, который стоит 40 000 евро. Настоятель сказал, что купил электромобиль, чтобы не загрязнять окружающую среду.