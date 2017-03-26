На будущей неделе погода сильно не изменится. Местами пройдет дождь, будет ветрено, температура днем дойдет до 10 градусов.

Однако, как показывает прогноз, на следующих выходных до Литве уже должна дойти хорошая погода, сказал LRT Radijas синоптик Витаутас Сакалаускас.

В воскресенье будет более облачно, местами выпадут небольшие осадки. Ветер - западный, 6-11 метров в секунду, 5-9 градусов тепла.

В понедельник ожидается неприятный северо-западный ветер, 8-13 метров в секунду.

"Крупных осадков он не принесет, но не принесет и приятного тепла", - прогнозирует синоптик.

Ночью можно ожидать 0-5 градусов тепла. Днем 7-12 градусов.

"Погода не побалует нас и во второй половине недели. Больше будет вероятность осадков, точнее - дождя. По ночам температура будет приближаться к нулю, днем: в среду - 6-11, четверг - всего 4-9 градусов тепла", - рассказал В.Сакалаускас.

В пятницу на погода будет суше и больше солнца. Правда, ночью много где похолодает, однако тепло будет уже более приятным. Температура местами достигнет 10 градусов.

"Через неделю, т.е. в следующую субботу, в воскресенье, если ничего не изменится, велика вероятность, что Литвы уже достигнет волна более теплого воздуха. Тогда термометры должны уже показать больше 10 градусов", - сказал синоптик.