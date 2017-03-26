На будущей неделе погода сильно не изменится

Однако, как показывает прогноз, на следующих выходных до Литве уже должна дойти хорошая погода, сказал LRT Radijas синоптик Витаутас Сакалаускас.
В воскресенье будет более облачно, местами выпадут небольшие осадки. Ветер - западный, 6-11 метров в секунду, 5-9 градусов тепла.
В понедельник ожидается неприятный северо-западный ветер, 8-13 метров в секунду.
"Крупных осадков он не принесет, но не принесет и приятного тепла", - прогнозирует синоптик.
Ночью можно ожидать 0-5 градусов тепла. Днем 7-12 градусов.
"Погода не побалует нас и во второй половине недели. Больше будет вероятность осадков, точнее - дождя. По ночам температура будет приближаться к нулю, днем: в среду - 6-11, четверг - всего 4-9 градусов тепла", - рассказал В.Сакалаускас.
В пятницу на погода будет суше и больше солнца. Правда, ночью много где похолодает, однако тепло будет уже более приятным. Температура местами достигнет 10 градусов.
"Через неделю, т.е. в следующую субботу, в воскресенье, если ничего не изменится, велика вероятность, что Литвы уже достигнет волна более теплого воздуха. Тогда термометры должны уже показать больше 10 градусов", - сказал синоптик.