На Авиабазе в Шяуляй сели истребители F-16 ВВС Нидерландов

На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй в понедельник совершили посадку четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Нидерландов, которым предстоит осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

С четверга осуществление миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии переходит к контингенту ВВС Нидерландов, численность которого составит около 120 человек.

Голландские военнослужащие третий раз будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Голландские военные сменят французских военных, которые четыре месяца несли дежурство в миссии с четырьмя истребителями Mirage 2000.

В Эстонии для осуществления миссии воздушной полиции на еще одну ротацию останется контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.