На Авиабазе в Шяуляй сели истребители F-16 ВВС Нидерландов

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BNS
понедельник, 2 января 2017 г. 18:39
На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй в понедельник совершили посадку четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Нидерландов, которым предстоит осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
© Reuters/Scanpix

С четверга осуществление миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии переходит к контингенту ВВС Нидерландов, численность которого составит около 120 человек.

Голландские военнослужащие третий раз будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Голландские военные сменят французских военных, которые четыре месяца несли дежурство в миссии с четырьмя истребителями Mirage 2000.

В Эстонии для осуществления миссии воздушной полиции на еще одну ротацию останется контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

BNS
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На Авиабазе в Шяуляй сели истребители F-16 ВВС Нидерландов
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