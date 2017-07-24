Реформы, кроме прочего, способствовали бы реализации цели правящих сократить разрыв в разнице доходов при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности.

В опубликованной в начале июня рекомендации МВФ акцентируется, что стремящаяся к прогрессу, Литва должна продолжить структурные реформы, уделяя наибольшее внимание реорганизации системы образования.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют, что литовская экономика поощряемая частным потреблением, успешно восстанавливается после вялого периода 2015-2016 годов, и в ближайшее время сохранит интенсивный рост.

Во вторник объявлят конкурс на пост директора Театра оперы и балета Литвы Во вторник Министерство культуры объявит конкурс на замещение должности директора Литовского Национального театра оперы и балета (ЛНТОБ).

На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопровождали самолеты РФ На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем.

МВФ: Литве нужно существенно реформировать образование Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют, что литовская экономика поощряемая частным потреблением, успешно восстанавливается после вялого периода 2015-2016 годов, и в ближайшее время сохранит интенсивный рост.

Беженцам в Литве предлагают выделить дополнительную компенсацию Литовское министерство социальной защиты и труда предлагает получающим убежище в Литве еще одну выплату, предназначенную для аренды жилья.