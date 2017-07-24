МВФ: Литве нужно существенно реформировать образование

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BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 12:26
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют, что литовская экономика поощряемая частным потреблением, успешно восстанавливается после вялого периода 2015-2016 годов, и в ближайшее время сохранит интенсивный рост.
© DELFI / Domantas Pipas

В опубликованной в начале июня рекомендации МВФ акцентируется, что стремящаяся к прогрессу, Литва должна продолжить структурные реформы, уделяя наибольшее внимание реорганизации системы образования.

Эксперты считают, что основным двигателем продуктивности совершенной экономики является человеческий капитал.

Реформы, кроме прочего, способствовали бы реализации цели правящих сократить разрыв в разнице доходов при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности.

BNS
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