МВД: высокопоставленные пожарные использовали своих подчиненных

Как сообщает министерство после изучения анонимной жалобы, пожарные безвозмездно меняли автомобильные покрышки руководителей и администрации, выполняли мелкие ремонтные работы, а служебные помещения использовались как собственные гаражи - здесь хранились покрышки с записанными на стеллажах фамилиями.

"Уставная служба (служба в системе внутренних дел - ред.) отличается тем, что здесь действует строгая субординация - это означает, что все распоряжения начальства должны выполняться без всяких вопросов. Это длительное время создавало условия для использования работников для выполнения различных работ", - сказал для пресс-релиза министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

В связи с действиями бывшего замдиректора ДПОС Вигандаса Куркулиса и начальника Специального противопожарно-спасательного управления Алоизаса Барадинскаса министр намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу возможных злоупотреблений.