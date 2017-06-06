МВД: высокопоставленные пожарные использовали своих подчиненных

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BNS
вторник, 6 июня 2017 г. 11:16
МВД Литвы во вторник сообщило, что установило факты использования бывшим руководством Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) подчиненных для выполнения бесплатных работ.
© A.Didžgalvio nuotr.

Как сообщает министерство после изучения анонимной жалобы, пожарные безвозмездно меняли автомобильные покрышки руководителей и администрации, выполняли мелкие ремонтные работы, а служебные помещения использовались как собственные гаражи - здесь хранились покрышки с записанными на стеллажах фамилиями.

"Уставная служба (служба в системе внутренних дел - ред.) отличается тем, что здесь действует строгая субординация - это означает, что все распоряжения начальства должны выполняться без всяких вопросов. Это длительное время создавало условия для использования работников для выполнения различных работ", - сказал для пресс-релиза министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

В связи с действиями бывшего замдиректора ДПОС Вигандаса Куркулиса и начальника Специального противопожарно-спасательного управления Алоизаса Барадинскаса министр намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу возможных злоупотреблений.

BNS
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