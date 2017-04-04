Музей Вильнюсского Гаона удивлен планам властей создать музей еврейской истории

Государственный еврейский музей им. Вильнюсского Гаона удивлен планами столичных властей по созданию нового Музея еврейской истории в реконструированном Вильнюсском Дворце концертов и спорта или рядом с ним.

Музей Гаона удивлен планами правительства и столичных властей создать новый музей, вместо того, чтобы обеспечить поддержку уже реализуемым проектам.

По словам директора музея Марка Зингериса, создание Музея евреев Литвы в 1989 году было моральной установкой сторонников независимости Литвы, которую удалось реализовать, однако сегодня стратегии и видение актуализации еврейского наследия в Литве тормозятся. Он не доволен тем, что решения властей принимаются без консультаций с работниками Музея Гаона, с общиной литваков.

"Идеи спускаются сверху без компетентных дискуссий, словно нашему бюджету недостаточно грандиозных проектов. Вильнюсу не нужен непрофессиональный еврейский "диснейленд", а поскольку решения принимаются импровизировано, то иного ожидать и не приходится", - сказал директор.

Идею создания музея истории евреев в бывшем вильнюсском Дворце конгрессов и спорта в четверг представили мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и премьер Саулюс Сквярнялис. Глава правительства подчеркнул, что музею стоило бы сконцентрироваться на 600-летней истории евреев в Литве, а не на трагических событиях Холокоста. Он сказал, что для этого придется вносить коррективы в уже подготовленный проект реконструкции здания.

До Холокоста в Литве проживало более 200 тыс. евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.