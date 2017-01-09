Музей вечной мерзлоты: неожиданные находки и капсула с газетами

В свое время в эти земли вечной мерзлоты были сосланы тысячи литовцев. В 1948 г. в далекую Игарку сослали 5000 жителей Литвы. Некоторые ссыльные вспоминают, что когда в начале июля они добрались до Игарки, там местами еще лежал лед. Сейчас, по словам местных жителей, отопительный сезон в Игарке завершается в середине июня, а начинается в конце августа
В этом городе был основан единственный в своем роде во всем мире музей - Музей вечной мерзлоты, его посетили участники "Миссии Сибирь".
В находящийся под землей музей путешественников привела гид Екатерина Терёхина. Она рассказала, что прежде в окрестностях Игарки жили кочевые народы – ненцы, эвенки и др.
"Эвенки начали основывать города, но цивилизация разрушила их привычный образ жизни, лишила связи с природой", – рассказала гид. По ее словам, Игарка стала зарождаться в 1929 г.
"Во время строительства городов на Севере сталкивались с серьезными проблемами – 72% площади здесь занимает вечная мерзлота. Ни строители, ни ученые не знали, что с ней делать. Она – очень капризна и коварна, требует особого внимания. Чтобы выяснить ее особенности, а так же, как в таких условиях делать фундамент – основали первую лабораторию по исследованию вечной мерзлоты, а затем научно-исследовательскую станцию", – рассказала Терёхина, проводив нас в здание музея.
Именно на месте этой лаборатории и был открыт Музей вечной мерзлоты. Ученые в расположенной под землей лаборатории исследовали вечную мерзлоту в ее естественном состоянии.
В 1936 г. задумали очень сложный по тем временам проект – построить лабораторию в вечной мерзлоте. Его воплотили в жизнь в течение 6 лет. Музей на месте лаборатории был открыт в 1965 г.
"Это подземелье, по которому мы идем, прорубали в 1936-1942 г. вручную, люди работали и зимой. В ходе первого этапа опустились на глубину 4,5 м, затем на глубину до 10 м, а самый низкий зал, который сейчас закрыт для посетителей, – на глубине 14 м", – рассказала гид.
В одном из залов музея залит каток. В нем находится капсула, замороженная в апреле 1950 г.
"Указано, что ее должны хранить там до 2045 г. Значит – 95 лет. Только тогда ее можно открыть. Капсула – это деревянная коробка с газетами 1941-1945 гг. Этот эксперимент был задуман, чтобы проверить, можно ли в вечной мерзлоте сохранить исторические документы", – рассказала гид.
Когда спускаешься в залы музея, можно собственными руками прикоснуться к вечной мерзлоте. Несмотря на то, что в то время, когда экспедиция находилась в Игарке,там стояла 30-градусная жара, в музее посетителям понадобились теплые куртки: температура там была ниже нуля.
По словам гида, Игарка также ощущает глобальное потепление. Работники музея искусственно подливают воду, чтобы поддержать в тоннелях низкую температуру.
"Это не только музей, здесь хранится часть природы, памятник природы, – сказала она. – Снег, который вы здесь видите - искусственный: зимой его принесли сюда сверху. Поскольку наблюдается глобальное потепление, грунт начинает распадаться, нас беспокоит, что же будет. Мы увлажняем грунт водой, чтобы он ею пропитался. Летом мы всегда закрываем дверь, а зимой открываем, так зимний воздух сохраняется там и летом. Летом здесь всегда где-то -4 градуса, а зимой зависит от температуры воздуха: если на улице -50, здесь -30, если на улице -30, здесь -15".
Вечная мерзлота под Игаркой появилась на месте озера: "На этой территории было огромное озеро, с течением времени вода попала в недра земли, а глина, которая здесь есть, очень хорошо впитывает влагу. Когда начался ледниковый период, верхний слой стал промерзать. Впитавшаяся вода стала подниматься вверх, поднялась над промерзшим слоем".
В тоннелях Музея вечной мерзлоты можно увидеть различные экспонаты: замерзшие цветы или растения.
Работники лаборатории приносили сюда и замораживали даже бабочек. Также проводили эксперименты с замораживанием растений и рыб. Но с рыбами эксперименты себя не оправдали: рыба во льду начинала разлагаться, лед менял цвет", – рассказала Терёхина.
Во время перехода из одного зала в другой, невозможно не заметить различные кристаллы, украшающие потолки тоннелей. Гид рассказала, что эти кристаллы - результат присутствия людей, их дыхания: чем больше в музей приходит людей, тем больше образуется кристаллов.
В одном из залов круглый год работает Дом Деда Мороза. В этом украшенном гирляндами и лампочками зале, по словам Терёхиной, проходят свадебные церемонии.
"Здесь в музее регистрируют браки. Мы говорим, что это символ любви и вечности. Вечная мерзлота проверяет любовь молодоженов на прочность", – рассказала гид.
Посетителям музея она показывает и песочную камеру. В военные годы ее использовали как холодильник.
"Почему песочную? Здесь был старый источник, который принес много песка и глины. Когда зал стал прогреваться, посыпался песок, поэтому зал решили обложить льдом, принесенным с Енисея", – рассказала гид.
В зал на глубине 14 м посетителей не пускают: в нем уже фиксируется положительная температура, поэтому его пытаются защитить от дальнейшего воздействия глобального потепления.
"Раньше этот зал использовали как зал для сухой глины, ее сюда сбрасывали. Когда помещение передали музею, мы вывезли глину. Сейчас там около 0 градусов и никак не удается сравнять ее с отрицательной температурой, установившейся в других помещениях. Там в свое время было русло, поэтому там теплее. Здесь проделана вентиляционная шахта, которая в холодное время всегда открыта, но ее диаметр небольшой, холодный воздух плохо попадает, а натуральным способом нам никак не удается понизить температуру. Это надо сделать искусственно, но тогда музей утратит свою уникальность, ведь сейчас все здесь естественное".
В Музее вечной мерзлоты есть еще один особый объект: во время прокладки тоннелей вскрыли древесину, замерзшую в слое вечной мерзлоты. Выяснилось, что это – черемуха.
"13 лет назад музей посетили два профессора из Норвегии и Санкт-Петербурга, взяли образцы грунта, чтобы выяснить возраст мерзлоты в этом месте. Через два года музей получил результаты, согласно которым слой вечной мерзлоты в этом месте насчитывает 49 000 лет, а древесина в нем - черемуха. Значит, когда-то здесь было тепло", – рассказала Терехина.