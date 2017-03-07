Мрачный отчет о Литве: самые большие проблемы решат новые налоги

Неравенство доходов, нищета некоторых жителей Литвы в последнее время только росли и сейчас стали практически самыми большими во всем Европейском союзе (ЕС).

Из своего кармана жители Литвы платят треть всех денег, которые идут на здравоохранение. Несмотря на то, что финансирование образования увеличилось, его качество снизилось.

На эти и многие другие проблемы внимание обратила Еврокомиссия (ЕК), которая недавно представила отчет о прогрессе Литвы. В некоторых областях наша страна шагнула вперед, но часть проблем стала намного острее.

Экономисты по-разному оценивают такие замечания. С одной стороны они признают указанные ЕК проблемы, с другой, считают, что введение новых налогов только увеличит эмиграцию, из-за которой и без того меньше чем через 10 лет страна столкнется с серьезными вызовами.

По данным ЕК, рост экономики и занятости в Литве не снизил нищету. По неравенству доходов Литва занимает в ЕС самую неприглядную позицию.

В 2015 г. доходы 1/5 самых богатых домашних хозяйств были в 7,5 раз выше, чем у 1/5 самых бедных. Кроме того, на 1/10 домашних хозяйств приходилось 28,8% всех доходов (в 2012 г. – 23,9%). По замечанию ЕК, это самые плохие показатели в ЕС.

По оценке ЕК, это обусловлено недейственной системой налоговых льгот – "плоские налоги" (flat tax) ограничивают перераспределение доходов. Кроме того, система налоговых льгот недостаточная для снижения неравенства. Особенно уязвимы пенсионеры, инвалиды и некоторые другие группы общества.

В Литве одно из самых соотношений налоговой системы с ВВП во всем ЕС.

Согласно отчету, из-за эмиграции в будущем в стране будут серьезные демографические вызовы. Самыми острыми они будут в середине следующего десятилетия. По нынешним прогнозам, число жителей трудоспособного возраста в Литве увеличится не раньше 2060 г.

Из-за старения общества расходы на образование, здравоохранение, долгосрочную опеку и пенсии увеличатся.

На вопрос, как Литва выглядит на фоне других стран ЕС, пресс-секретарь литовского представительства в ЕК Гедрюс Судикас сказал: "Прогресс Литвы примерно отвечает среднему показателю других стран, она не входит в число лидеров или отстающих".

"ЕК называет проблемы, мешающие экономическому росту, улучшению благосостояния общества, поэтому их решение выгодно самим странам. Санкции предусмотрены лишь в том случае, если страна не выполняет рекомендации в сфере фискальной полиции и нарушает пакт стабильности и роста", – пояснил он.

В целях борьбы с неравенством ЕК предлагает рассмотреть возможность повышения некоторых налогов. К примеру, доходы с налогов на окружающую среду и недвижимость в Литве намного ниже средних по ЕС.

Кроме прочего, в отчете сказано, что за последние 10 лет в Литве число школьников сократилось на 39%, а реальные расходы на одного ученика значительно увеличились. Несмотря на то, что в Литве школьного персонала и учителей больше, чем в других странах, результаты учеников в последнее время только ухудшались.

Нечем хвастать и в сфере здравоохранения – заболеваемость некоторыми болезнями очень высокая, а продолжительность жизни низкая. И наконец, почти треть расходов на здравоохранение жители Литвы погашают из своего кармана (в ЕС в среднем это – 15%).

Экономист Римантас Рудзкис скептически оценил предложение ЕК расширить налоговую базу или повышение тарифов, он считает, что это приведет к росту эмиграции:

"Тут выводы ЕК шаблонны. Литва - неплотно населенная страна, плотность населения у нас очень небольшая, уровень загрязнения низкий, и если следовать примеру ЕС, было бы еще хуже. Если налоги станут еще выше – например, как в Швеции или Франции, – то будет побуждать не инвестировать в Литве".

Сейчас инвестиции останавливают не столько высокие тарифы, сколько сложность системы, бюрократизм, избыточный регламент в некоторых сферах, негибкие трудовые отношения.

Рудзкис согласился с тем, что неравенство доходов в Литве - это проблема, но вряд ли это основная причина эмиграции.

"Не знаю, объясняет ли это масштабы эмиграции, поскольку из Литвы уезжает и немало людей с большими доходами. Проблема в том, что эмигрируют так называемые "белые воротники" или выпускники элитных гимназий, из довольно состоятельных семей.

Да, это проблема, надо добиваться меньшего неравенства доходов. Но основная причина эмиграции - огромная разница доходов, по сравнению с другими странами ЕС. Нам просто очень не хватает инвестиций", – сказал экономист.

Старший экономист Nordea Жигимантас Маурицас обратил внимание на то, что в данном случае ЕК акцентировала в Литве проблемы, связанные с большой эмиграцией:

"Если не удастся остановить эмиграцию, это приведет к новым отрицательным последствиям. Уезжают молодые трудоспособные жители. Значит, рост продуктивности будет не таким небольшим, на какой надеемся, большой вызов будет и у системы социальной защиты и др."

Но о проблеме неравенства доходов ЕК говорит не в первый раз. Особое внимание уделяется безработным, страна выделяет на социальные нужды меньше всего ВВП.

"Уровень неравенства высок потому, что по сути не работает система социальной защиты. "Содра" охватывает массу нехарактерных ей функций, в результате она не действует, мало связей между тем, что человек платит и что получает. Отсюда большое желание не платить налоги. Например, налог на здравоохранение. Что бывает, если не платишь или платишь мало – какая разница? Практически никакой. Это надо связать. Например, в Швейцарии платишь много, в результате получаешь больше услуг. В Литве такой связи нет, нет и мотивации платить", – сказал Маурицас.