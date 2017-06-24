Моменты с международных учений "Железный волк - 2017" в Литве

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ru.DELFI.lt
суббота, 24 июня 2017 г. 17:00
В пятницу официально закончились крупнейшие в этом году международные учения в Литве "Железный волк - 2017".
„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
© Kariuomenės nuotr.

Церемония закрытия прошла на полигонах в Гайжюнай и генерала Сильвестра Жукаускаса.

В последний день учений на полигоне в Гайжюнай и его округе пять часов длилась оборонительная операция, задачу выполнения которой выполняли военные Литвы, Германии, Нидерландов и Норвегии.

Учения "Железный волк" длились две недели. В них принимало участие около 5300 солдат из Литвы и десяти других стран НАТО.

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Моменты с международных учений "Железный волк - 2017" в Литве (9)

„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
В пятницу официально закончились крупнейшие в этом году международные учения в Литве "Железный волк - 2017".

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