Моменты с международных учений "Железный волк - 2017" в Литве

В пятницу официально закончились крупнейшие в этом году международные учения в Литве "Железный волк - 2017".

Церемония закрытия прошла на полигонах в Гайжюнай и генерала Сильвестра Жукаускаса.

В последний день учений на полигоне в Гайжюнай и его округе пять часов длилась оборонительная операция, задачу выполнения которой выполняли военные Литвы, Германии, Нидерландов и Норвегии.

Учения "Железный волк" длились две недели. В них принимало участие около 5300 солдат из Литвы и десяти других стран НАТО.