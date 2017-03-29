Молодых родителей подозревают в убийстве младенца

Младенец женского пола был нежданным и нелюбимым, поэтому сразу после рождения его утопили и выбросили, останки три недели пролежали на берегу реки. Такие ужасные обстоятельства выяснили полицейские в ходе расследования дела о преднамеренном убийстве младенца.

Вильнюсский окружной суд начнет рассматривать это дело, он должен выяснить, связаны ли с убийством оба родителя младенца. Обвиняемые - жители Шальчининкского района Ивока Скорульская и Эдвард Субоч.

Согласно материалам дела, Скорульская родила девочку 19 октября 2015 г., около 23 ч.

Ребенок родился в Пабраде, на ул. Мяшкеринес, около реки Жеймена, где жили его родители.

Подозревают, что при родах присутствовал и отец младенца - Субоч. Так во время допросов сказала Скорульская. Согласно ее свидетельству, он и утопил своего биологического ребенка в реке.

Останки младенца нашли спустя три недели – 6 ноября. Их обнаружили жители Пабраде и сообщили в полицию.

После этого полиция задержала Скорульскую, она призналась, что родила младенца и с сожителем избавилась от него. Почему они так поступили, женщина не смогла объяснить.

Она уверяет, что с сожителем вышла погулять, у реки у нее начались схватки, там она и родила ребенка.

Субоч отрицает факт присутствия при родах и участия в убийстве. Мужчина находится под арестом. 29 марта суд решал, продлить ли назначенную ему меру пресечения - арест.

Эксперты не смогли назвать точную причину смерти младенца, поскольку труп находился в стадии разложения. Считают, что ребенка утопили.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Роландас Имбрасас считает, что Субоч будет скрываться от правосудия, поскольку ему грозит реальное тюремное заключение. Кроме того, мужчина уже был судим за кражи, с Литвой у него нет ни социальных, ни экономических связей.

Меэду тем Субоч уверял, что он учился и получил повестку в армию. Он сказал, что если его отпустят, он сдаст на права и пойдет служить в армию.

Адвокаты уверяют, что нет веских доказательств вины Сибоча, поэтому только суд решит исход этого дела.