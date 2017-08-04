Молодые лидеры соберутся в Вильнюсе и обсудят вопросы борьбы с пропагандой и дезинформацией

Молодых профессионалы из стран Балтии, Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Украины – в том числе ученые, журналисты, гражданские активисты и представители других видов деятельности 25-29 сентября примут участие в I Вильнюсской встрече молодых лидеров (VYLM-1).

В настоящее время молодых профессионалов, владеющих знаниями в сфере разработки аналитического и качественного медиа-продукта (контента), деконструкции пропаганды, мифов и дезинформации, просвещения общества, а также практически вовлеченных в подобную работу приглашают к подаче заявок на участие в мероприятии.

Его организует Центр исследований Восточной Европы (ЦИВЕ) совместно с основным новостным порталом Литвы DELFI и при поддержке Национального фонда развития демократии (National Endowment for Democracy), Шведского института и посольства Швеции в Вильнюсе.

Цель проведения VYLM – способствовать укреплению экспертных знаний и сотрудничества между представителями нового поколения белорусских, грузинских, латвийских, литовских, молдавских, российских, украинских, эстонских профессионалов.

В виду непрекращающихся дезинформационных кампаний, направленных на страны Балтии и Восточной Европы, одновременно происходит и обмен передовыми разработками в области борьбы с ложной информацией и преднамеренным искажением фактов в СМИ («fake news»), но пока что этот процесс в основном идет в закрытых кругах и с ограниченным участием российских коллег.

VYLM направлен на то, чтобы собрать более широкую группу состоявшихся и мотивированных молодых лидеров, заинтересованных в обмене опытом, приобретении новых аналитических и коммуникационных навыков, а самое главное – в реальной работе в области решения проблемы пропаганды и дезинформации на уровне всего региона совместно с другими участниками предстоящей вильнюсской встречи.

В ходе четырехдневной программы для участников VYLM предусмотрены встречи с практиками в сфере СМИ и коммуникации, а также политологами-аналитиками, из Швеции, стран Балтии, России и другими странами региона. Обмен мнениями, знаниями и экспертными навыками посодействует выработке новых умений по анализу медиа-контента на уровне своей страны и понимания того, как одни и те же события по-разному могут восприниматься даже обществами, у которых в определенной степени общая история, схожие ценности, традиции и даже один язык.

"Мы ожидаем, что участники смогут применить вновь освоенные знания, механизмы и контакты в дальнейшей профессиональной деятельности, и тем самым внесут вклад в повышение достоверности и точности информационных и аналитических материалов СМИ, а также их анализа и исследований" - говорится на сайте Центра исследований Восточной Европы.



Более подробно об условиях заявки можно прочитать на сайте Центра.