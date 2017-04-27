Молодежь усадьбы не покупает: запах свежескошенной травы не привлекает

Пробуждающаяся природа весной напоминает владельцам усадеб, которые основное время проводят в городах, что пора косить траву, отмыть запыленные мангалы и отвечать на вопросы друзей, когда они планируют топить баню. Работающие в Дзукии риелторы говорят, что молодые семьи не спешат покупать усадьбы и с большим удовольствием тратят деньги на отдых и поездки за границу.

Риелторы заметили, что усадьбы покупают люди, которым около 40 лет и старше, молодежь ими вовсе не интересуется.

Эксперт компании Ober-Haus в Друскининкай Ричардас Клинцарас сказал, что продажи усадеб - это сезонный бизнес. Оживление в этой сфере наблюдается весной.

В докризисные 2004–2007 гг. было модно покупать усадьбы. Каунасцев интересовала южная часть Литвы, они покупали усадьбы на левом берегу Немана, у озер Лаздийского района. Вильнюсцы полюбили этнографические деревни Варенского района, усадьбы в сосновых борах, а усадьбы у озер и рек покупали в восточной части Аукштайтии.

Клинцарас заметил, что эти люди сейчас свои усадьбы не продают, но и новых покупателей находится немного. В Лаздийском и Варенском районе, по словам Клинцараса, с начала 2017 года куплено около 50 усадеб.

На вопрос, кто продает усадьбы, он ответил, что часто это семьи умершего владельца, которые иначе не могут поделить между собой унаследованную собственность.

Клинцарас заметил, что покупатели стали разборчивее, но, к примеру, размер участка их не интересует, если усадьбу покупают для отдыха - главное, чтобы был подход к реке, озеру, лесу. Важно также не только расстояние до Вильнюса, но и до Друскининкай, чтобы можно было ездить на курорт, например, когда там проходят концерты или какие-то мероприятия.

На вопрос, сколько стоит такая усадьба, пригодная для отдыха, но не на берегу озера, он сказал, что около 20 000 евро. За 30 000 евро можно купить и домик у водоема.

По словам риелтора, усадьбы в кредит практически никто не покупает - это не жилье, не недвижимость первой необходимости.

По словам директора агентства Dėdė Мантаса Радзявичюса, сейчас предложение в этом сегменте рынка превышает спрос, поэтому покупатели никуда не спешат, порой приезжают посмотреть ту же усадьбу несколько раз, например, в разное время года. Он также заметил, что покупают усадьбы по цене до 25 000 евро, а те, что дороже, продать намного сложнее.

Он заметил, что в Варенском районе приличную усадьбу в бору или рядом с ним можно купить и за 15 000 евро, есть варианты и по 10 000 евро, но в таком случае не стоит рассчитывать на красивый ландшафт и богатство зелени.

Радзявичюс также заметил, что вильнюсцы перестали интересоваться обособленно стоящими усадьбами. Люди хотят уединения, но все же тяготеют к другому жилью, хотят, чтобы рядом был постоянно живущий сосед. Популярны также усадьбы у границы с Беларусью, поскольку в таких местах постоянно патрулируют пограничники.

Радзявичюс прогнозирует, что чем дальше, тем больше усадеб будут выставлять на продажу, поскольку в каждой второй деревне остались только восьмидесятилетние вдовы, после их смерти родственники чаще всего все распродают, поскольку деньги поделить легче, чем избу.