Моцкус о найденном оригинале Акта: это полдела

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ru.DELFI.lt
среда, 29 марта 2017 г. 21:46
29 марта в немецком дипломатическом архиве был обнаружен оригинал Акта 16 февраля на литовском языке. Президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус сказал, что сделана лишь "половина дела" и пока он не сказал, выплатит ли за документ обещанный миллион евро.
Darius Mockus
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Концерн, который возглавляет Моцкус, обещал выплатить премию тому, кто "не позже чем до 18 февраля 2018 г. письменно сообщит о том, что добровольно согласен передать в собственность Литовскому государству оригинал Акта 16 февраля".

"Это полдела. (...) Это необходимое, но недостаточное условие", – сказал Моцкус в среду вечером в эфире передачи "В центре внимания" на LRT. о его словам, миллион заплатят тому, кто вернет Литве "свидетельство о рождении".

По мнению Моцкуса, то, что акт найден в Германии, это лучше, чем если бы он оказался в России. Иными словами, у Литвы больше надежд, что дружественное государство передаст ей оригинал акта.

BNS сообщил, что 29 марта в Дипломатическом архиве Германии профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис обнаружил оригинал акта на литовском языке. .

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