Моцкус о найденном оригинале Акта: это полдела

Концерн, который возглавляет Моцкус, обещал выплатить премию тому, кто "не позже чем до 18 февраля 2018 г. письменно сообщит о том, что добровольно согласен передать в собственность Литовскому государству оригинал Акта 16 февраля".

"Это полдела. (...) Это необходимое, но недостаточное условие", – сказал Моцкус в среду вечером в эфире передачи "В центре внимания" на LRT. о его словам, миллион заплатят тому, кто вернет Литве "свидетельство о рождении".

По мнению Моцкуса, то, что акт найден в Германии, это лучше, чем если бы он оказался в России. Иными словами, у Литвы больше надежд, что дружественное государство передаст ей оригинал акта.

BNS сообщил, что 29 марта в Дипломатическом архиве Германии профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис обнаружил оригинал акта на литовском языке. .