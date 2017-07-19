Мобильное приложение "Путешествуй безопасно" скачали 13 000 пользователей

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BNS
среда, 19 июля 2017 г. 17:15
В среду литовское министерство иностранных дел сообщило, что ее приложение для смартфонов "Путешествуй безопасно" (лит. Keliauk saugiai) за два месяца установили более 13 тыс. пользователей.
© Shutterstock

Со дня запуска приложения свои поездки добровольно зарегистрировали более 400 человек. Эта функция позволяет в случае кризисной ситуации непосредственно связаться с зарегистрированными путешественниками.

Загрузившие приложение пользователи смогут постоянно получать обновляемые рекомендации МИД, информацию о визах во все государства мира. Программа также предупреждает о кризисных ситуациях в мире в реальном времени.

В приложении также есть интерактивная памятка, которая позволяет подготовиться к поездке, консульская информация для путешественников и тех, кто проживает заграницей.

Создание приложения "Путешествуй безопасно" обошлось в 30 000 евро. Его могут загрузить пользователи оперативных систем iOS и Android.

BNS
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