Мобильное приложение "Путешествуй безопасно" скачали 13 000 пользователей

Со дня запуска приложения свои поездки добровольно зарегистрировали более 400 человек. Эта функция позволяет в случае кризисной ситуации непосредственно связаться с зарегистрированными путешественниками.
Загрузившие приложение пользователи смогут постоянно получать обновляемые рекомендации МИД, информацию о визах во все государства мира. Программа также предупреждает о кризисных ситуациях в мире в реальном времени.
В приложении также есть интерактивная памятка, которая позволяет подготовиться к поездке, консульская информация для путешественников и тех, кто проживает заграницей.
Создание приложения "Путешествуй безопасно" обошлось в 30 000 евро. Его могут загрузить пользователи оперативных систем iOS и Android.