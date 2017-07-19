Мобильное приложение "Путешествуй безопасно" скачали 13 000 пользователей

В среду литовское министерство иностранных дел сообщило, что ее приложение для смартфонов "Путешествуй безопасно" (лит. Keliauk saugiai) за два месяца установили более 13 тыс. пользователей.

Со дня запуска приложения свои поездки добровольно зарегистрировали более 400 человек. Эта функция позволяет в случае кризисной ситуации непосредственно связаться с зарегистрированными путешественниками.

Загрузившие приложение пользователи смогут постоянно получать обновляемые рекомендации МИД, информацию о визах во все государства мира. Программа также предупреждает о кризисных ситуациях в мире в реальном времени.

В приложении также есть интерактивная памятка, которая позволяет подготовиться к поездке, консульская информация для путешественников и тех, кто проживает заграницей.

Создание приложения "Путешествуй безопасно" обошлось в 30 000 евро. Его могут загрузить пользователи оперативных систем iOS и Android.