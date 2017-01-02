Миссию воздушной полиции НАТО перенимают Нидерланды

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BNS
понедельник, 2 января 2017 г. 15:22
На этой неделе осуществление миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй переходит к военнослужащим Нидерландов с четырьмя истребителями F-16, сообщил Альянс.
F-16 fighter-jet
© KAM

Они сменят французских военнослужащих, которые несли дежурство в Литве несколько месяцев.

Церемония смены контингента состоится в четверг в Шяуляй, в ней будут участвовать министр обороны Раймундас Кароблис, временно исполняющий обязанности главнокомандующего ВС Литвы начальник Объединенного штаба генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас, военнослужащие Литвы и Нидерландов.

В Эстонии для осуществления миссии воздушной полиции на еще одну ротацию останется контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

До 2014 года миссия осуществлялась только с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, впоследствии миссия была усилена в ответ на действия России на Украине.

BNS
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Миссию воздушной полиции НАТО перенимают Нидерланды (9)

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