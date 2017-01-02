Миссию воздушной полиции НАТО перенимают Нидерланды

Они сменят французских военнослужащих, которые несли дежурство в Литве несколько месяцев.

Церемония смены контингента состоится в четверг в Шяуляй, в ней будут участвовать министр обороны Раймундас Кароблис, временно исполняющий обязанности главнокомандующего ВС Литвы начальник Объединенного штаба генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас, военнослужащие Литвы и Нидерландов.

В Эстонии для осуществления миссии воздушной полиции на еще одну ротацию останется контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

До 2014 года миссия осуществлялась только с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, впоследствии миссия была усилена в ответ на действия России на Украине.