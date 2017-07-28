"Миссия Сибирь 17": на кладбище обнаружили обгоревшие кресты

В 5 ч. утра в лагере в деревне Евдокимова началась суета, а в 7 ч. команда с улыбками на лица и с тяжелыми рюкзаками на плечах отправилась в путь. Надо было пройти больше 30 км по лесам к кладбищу в уже исчезнувшем селе Алгатуй.

Последние ссыльные покинули Алгатуй и вернулись в Литву в 1967 году, там остались только местные жители, однако вскоре село опустело. Сейчас на месте села только пашни, несмотря на то, что с карты название Алгатуй не исчезло - в нескольких километрах появилось новое село под этим названием.

Участники экспедиции шли в неизвестность. На литовском кладбище, которое находится в лесу, в 1989 году произошел пожар. Было неизвестно, удастся ли найти место кладбища.

Из деревни Евдокимова в Алгатуй можно пройти только лесом – даже местные к этой дороге относятся с опаской, поскольку в Сибири водятся медведи. Молодых людей согласился сопроводить местный охотник. Пожилой мужчина пустился в путь вместе с верным псом Пиратом.

Неясно было, можно ли в заброшенной деревне найти питьевую воду – поэтому путь был тяжелым.

После 9-часового перехода команда достигла цели – вошла в Алгатуй. Вид кладбища потряс молодых людей – оно заросло, а на месте крестов лежали обугленные палки – устояло лишь несколько крестов, но и они без поперечины и до половины обгорели.

"Мы могли только догадываться, что здесь были кресты, поскольку их контуры уже не напоминали кресты. Многие просто лежали на земле, - рассказал Довидас Жёгас. – Трудно определить, где конкретно границы кладбища, поскольку оно поросло деревьями и кустами".

Пожар, уничтоживший кладбище, был трагедией села – горело не только кладбище, но и большая часть леса. С тех пор прошло уже почти 30 лет, но на стволах некоторых деревьев видны обгоревшие участки.

"Эта наша миссия больше символическая, поскольку через десять лет и следа не останется от кладбища, - сказал глава миссии Арнольдас Фокас. – Но мы все привели в порядок, отметили – поставили три креста, только на них и удалось найти древесину в здешней деревне. Мы обнесли территорию заборчиком".

Члены экспедиции разбили лагерь в нескольких сотнях метров от кладбища, прямо в лесу. А на следующее утро стали расчищать территорию кладбища.

Первые работы преподнесли сюрприз – когда убрали деревья и кусты, на земле появились другие поваленные и обгоревшие кресты, стали видны могильные холмики.

"Это кладбище очень важно потому, что "Миссия Сибирь" часто говорит о важности сохранения истории. Когда мы посещаем места, где жили ссыльные, мы можем увидеть и прикоснуться к истории, когда мы посещаем кладбища, мы можем участвовать в сохранении истории, но здесь кресты сгорели, некоторых не осталось вообще. Это настоящее сохранение истории. Если не мы, если не здесь и не сейчас, то это кладбище вообще исчезло бы, стало бы неизвестным. Именно поэтому это кладбище для нас самое главное", - сказала Раминта Кежелите.

После окончания работ по традиции члены команды взялись за руки и исполнили гимн.

К одному из крестов прибили металлический крест с именами участников миссии этого года а на два других – медальон Св. Магдалины и скаутский значок "Оставь мир красивее, чем он был" (его прибила Симона Будрицкайте, получившая его от главы кружка скаутов).

"Когда мне дали этот значок, я не знала, где и когда его оставлю. Когда мы привели в порядок это кладбище, я поняла, что его место здесь", - сказала Симона.

Участники миссии привели в порядок кладбища в Гадалее, деревне Евдокимова, в Тулуне и Алгатуе.