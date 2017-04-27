Минздрав Литвы собирается позаботиться о гормонотерапии для транссексуалов

"Связанные с оказанием психологической помощи и заместительной гормонотерапией услуги медицинских учреждений транссексуалам, если они того пожелают, должны быть предоставлены", - отмечается в распространённом в четверг пресс-релизе Минздрава.

Данное сообщение появилось после встречи министра Аурелиюса Вериги с представителями Лиги геев Литвы и Института мониторинга прав человека.

Представитель Лиги геев Томас Витаутас Рашкявичюс BNS сказал, что сообщество ЛГБТ поддерживает такой шаг, а о проведении хирургических операций по смене пола можно будет говорить на позднейших этапах после принятия соответствующих законов.

Сейчас, отметил он, медики зачастую отказывают в назначении заместительных гормональных препаратов, поэтому от Минздрава ожидают принятия решений, которые обеспечат юридическую ясность.