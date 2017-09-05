По сообщению министерства, если проект будет одобрен, то будут установлены требования к уличным детским садам, а у родителей появится больший выбор дошкольных воспитательных учреждений.
В Литве, как и во всем Евросоюзе растет интерес к тому, чтобы дети проводили как можно больше времени на свежем воздухе, поэтому вероятно, что совсем скоро в стране появятся альтернативные детские сады.
"До сих пор правовое регулирование было направлено на образовательные учреждения, которые осуществляли деятельность в помещениях. А вскоре будут утверждены требования к уличным детским садам, где детей будут воспитывать совершенно по иной методике, чем в привычных для нас детсадах. Конечно, останется возможность выбора методики, по которой родители хотят воспитывать своих детей, однако уличные детсады уже давно пользуются спросом в большинстве стран, эта возможность должна появиться и в Литве", - сказал министр Аурелиюс Верига.
Он отметил, что контакт ребенка с природой и игры на свежем воздухе положительно влияют на его развитие, здоровье, физическую активность, общение и самооценку, однако родители должны тщательно оценить все альтернативы, поскольку такой метод воспитания подходит не всем детям.
Уличные детские сады признаны и работают в Чехии, Великобритании, Скандинавских странах, Германии, Австрии. Эти дошкольные воспитательные учреждения работают на открытом воздухе, чаще всего в лесу, парке, и в сходном окружении.
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