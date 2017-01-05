Минздрав Литвы намерен регламентировать роды на дому

Министр в четверг назвал журналистам неправильной практику, при которой за роды на дому возбуждаются уголовные дела.

"Полагаю, что эта практика, которая имела место - решать проблемы правовым преследованием людей, которые помогли родиться этим детям дома - видимо, неверная. Тем более, что это явление де-факто существует, люди рожают дома", - сказал министр.

"Мы не станем жертвовать безопасностью ни младенцев, ни мам, но при этом учтем добрую практику других стран", - сказал А. Верига.