Минздрав Литвы намерен регламентировать роды на дому

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BNS
четверг, 5 января 2017 г. 11:40
Министерство здравоохранения Литвы намерено регламентировать роды на дому. Для решения этого вопроса министр Аурелиюс Верига намерен сформировать рабочую группу.
© Shutterstock nuotr.

Министр в четверг назвал журналистам неправильной практику, при которой за роды на дому возбуждаются уголовные дела.

"Полагаю, что эта практика, которая имела место - решать проблемы правовым преследованием людей, которые помогли родиться этим детям дома - видимо, неверная. Тем более, что это явление де-факто существует, люди рожают дома", - сказал министр.

"Мы не станем жертвовать безопасностью ни младенцев, ни мам, но при этом учтем добрую практику других стран", - сказал А. Верига.

BNS
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