Минюст поменял свою позицию по вопросу личных имен и фамилий

Министерство юстиции, которое возглавляет министр Милда Вайнюте, делегированная социал-демократами, в конце текущей недели в течение полдня изменило свою позицию по вопросу написания имен и фамилий. Парламент сейчас обсуждает этот вопрос, который позволил бы писать в документах имена и фамилии поляков Литвы на польском языке.

16 июня утром Минюст зарегистрировал проект выводов правительства относительно этого закона. В нем предлагалось не одобрять его. Перед регистрацией министр подписала проект.

Парламент обсуждает проекта закона, который позволил бы полякам Литвы писать имя и фамилию на польском языке на главной странице паспорта, если будет источник, обосновывающий такое написание имени и фамилии. Если бы был принят консервативный вариант, то на польском языке имя и фамилию писали бы на другой странице паспорта.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис был одним из инициаторов либерального проекта.

16 июня BNS стал интересоваться, почему выводы Минюста отрицательные, тогда Минюст снял эти выводы с регистрации.

Еще через несколько часов представители Минюста сообщили BNS, что регистрируют проект, одобряющий предложение.

По словам представителя Минюста Йолиты Синкявичюте, новый проект был подготовлен по решению "высшего руководства министерства".

"Такой нестандартный вывод – проекты надо совершенствовать, но мы видим необходимость в них", – сказала Синкявичюте.

"Мы по сути эту цель одобряем, это есть в программе правительства. У людей должно быть право на оригинальное написание имен и фамилии", – прибавила она.

В новом проекте предложено усовершенствовать проект с учетом доктрины Конституционного суда и разъяснений Государственной комиссии по языку.

Оба эти мотива легли в основу первичного не одобрения проекта.