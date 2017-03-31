Министры Литвы и Германии договорились об экспонировании Акта 16 феварля в Литве

"Мы договорились, что сможем экспонировать оригинал документа в Литве. Я думаю, это очень хорошая весть", – сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

По словам министра, сейчас речь идет о временном экспонировании, но точное время пока неизвестно.

Линкявичюс сказал, что сам просил обсудить возможность передачи этого документа на хранение в Литве и получил заверение, что Германия рассмотрит юридические возможности. Габриэль 31 марта передал Линкявичюсу факсимиле документа.

Линкявичюс также сказал, что в беседе попросил разрешить литовским ученым изучить документы, связанные с восстановлением независимости Литвы, Габриэль обещал выступить посредником в этом вопросе.

Историки считают, что этот документ, подписанный 20-ю подписантами, 99 лет назад немецким дипломатам мог передать подписант Юргис Шаулис.

Предполагают, что 16 февраля 1918 года могли подписать несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно. Президент Даля Грибаускайте 30 марта сообщила, что ее команда связалась с офисом Ангелы Меркель и начала "исследовать возможность возвращения документа в Литву".