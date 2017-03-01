Министру обороны Германии - высокая награда Литвы

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BNS
среда, 1 марта 2017 г. 12:26
Президент Литвы Даля Грибаускайте вручит высокую государственную награду Литвы министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен за укрепление военного сотрудничества стран.
Ursula von der Leyen
© DELFI / Kiril Čachovskij

Большой орденский крест "За заслуги перед Литвой" будет вручен в четверг в Вильнюсе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Министр награждается высокой государственной наградой Литвы за особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Германии, укрепление двухстороннего военного сотрудничества, личный вклад и поддержку укрепления безопасности Литвы", - сообщила администрация президента.

В этом году Германия прислала в Литву несколько сотен военных, которые составят основу дислоцируемого международного батальона передового базирования НАТО. Аналогичные батальоны создаются и в других Балтийских странах и Польше для сдерживания России.

Литва также решила закупить у Германии значительный объём вооружений и военной техники, в том числе БМП Boxer и гаубицы PZH 2000.

BNS
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