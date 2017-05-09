В проекте сказано, что, как и прежде, решение по этому вопросу будут принимать муниципалитеты. Это отвечает выводам правительства в связи с поправками к закону об алкоголе, которые 10 мая начнут обсуждать на заседании Комитета по здравоохранению.

"Организаторы фестивалей активно противятся принятию представленного проекта, только кажется никто до конца в поправки не углубился. На коммерческих мероприятиях, т.е. таких, куда можно попасть, купив билет, не будут запрещать торговлю алкоголем, таких намерений не было", – сказал Верига.

До сих пор во время таких мероприятий разрешалось продавать алкоголь не крепче 7,5%, решение по-прежнему будет принимать мэрия.

Это значит, что во время летних фестивалей под открытым небом, на закрытых концертах, в Новогоднюю ночь в театре Оперы и балета во время "Травиаты" никто не будет запрещать алкоголь.

Проект нужен, чтобы запретить торговлю алкоголем во время публичных бесплатных мероприятий.

"(...) на городских праздниках, ярмарках, днях государства и т.п. алкоголь не должны продавать. И употреблять алкоголь во время этих мероприятий будет запрещено", – сказала заместитель директора Департамента по контролю за алкоголем и табачной продукцией Гражина Белян.

По ее словам, разница очевидна - если человек по доброй воле покупает билет на такое мероприятие, где продают алкоголь, это его право, свое решение он подтверждает покупкой билета. Кстати, обычно на такие фестивали несовершеннолетних вообще не пускают.

Однако если человек не сделал такой выбор, ему не должны предлагать алкоголь.