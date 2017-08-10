Министр здравоохранения отменил запрет на появление домашних животных на пляжах

До сих пор многие жители сталкивались с проблемами, поскольку домашних питомцев нельзя было брать на пляж. Сейчас в специально помеченных местах они смогут отдыхать со своими четвероногими друзьями.

Согласно новым правила, можно будет оборудовать пляжи, на которых можно отдыхать с домашними питомцами.

Минздрав призывает жителей внимательно следить за обозначениями около пляжей, так удастся найти пляж, на котором можно отдыхать с домашними животными. На таких пляжах установят специальные мусорные баки.

Минздрав напоминает, что отдыхающим следует избегать диких пляжей, за которыми никто не следит, поскольку качество воды на таких пляжах может быть неважным, а порой и опасным для здоровья.

Важно знать, что за оборудование пляжей и присмотр за ними отвечают мэрии, они и должны обеспечить выполнение норм гигиены. Пляжи не должны располагаться рядом с портом или местом слива сточных вод. На пляжах должен быть хороший, безопасный и удобный подход к водоему.

Около всех официальных пляжей должны быть оборудованы туалеты и установлены мусорные баки.