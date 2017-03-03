Министр: в Литве школьники слишком много отдыхают

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 марта 2017 г. 14:21
Литовские школьники учатся меньше других европейских школьников, констатирует министр науки и образования Юргита Петраускене. Она готова добиться того, чтобы следующий учебный год длился дольше, а каникулы стали короче.
Jurgita Petrauskienė
© DELFI / Karolina Pansevič

2 марта был официально представлен план по осуществлению правительственной программы, в котором планировалось во втором квартале этого года увеличить число учебных дней в школах. Петраускене подтвердила, что такое решение будет принято в этом году. Скорее всего, новый порядок будет действовать с нового учебного года.

"Мы опираемся как на результаты исследования, так на рекомендации ОЭСР для Литвы. На сегодняшний день наши дети учатся меньше всех в Европе и больше всех отдыхают. Исследования показали, что продолжительность учебного года напрямую связана с достижениями", – сказала DELFI Петраускене.

По ее словам, по сравнению с другими странами, у детей нагрузка очень большая, они делают больше всего домашней работы, это вызывает напряжение не только у детей, но и у учителей. Это происходит из-за интенсивности работы.

"Поэтому при сохранении прежнего содержания просто его растянут на более длительное время, путем увеличения учебного года, нагрузка снизится и содержание программы будет преподаваться последовательнее", – сказала министр.

Петраускене сказал, что будут говорить об удлинении учебного года на 10-15 дней. Это планируют обсудить со всеми заинтересованными сторонами. Будем решать, что делать - удлинить учебный год за счет июня или пересмотреть продолжительность каникул в течение учебного года.

По словам Петраускене, есть и другие аспекты – когда меньше напряжения, улучшаются результаты. Кроме того, после удлинения учебного года, увеличится занятость школьников.

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