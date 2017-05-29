Министр: в Италии мы должны были перенять 322, а переняли только 17 беженцев

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас находится с визитом в Италии, где решается вопрос перенятия беженцев. Литва обязалась принять из Италии 322 мигрантов, но до сих пор переняла лишь 17, пишет LRT.lt.
Несмотря на то, что центры приема беженцев в Италии переполнены, в них немногие мигранты отвечают статусу беженцев. Кроме того, до сих пор двустороннее сотрудничество в этой сфере проходило вяло, были бюрократические проблемы.
В ходе этого визита литовская делегация надеется ускорить процесс перенятия беженцев и заручится участием в процедуре безопасности.
До сих пор Литва в рамках программы ЕС переняла 309 мигрантов, 230 из них покинули Литву. По словам представителей МВД Литвы, это результат относительно небольшой финансовой помощи и отсутствия социальных связей.