Министр: в Италии мы должны были перенять 322, а переняли только 17 беженцев

Несмотря на то, что центры приема беженцев в Италии переполнены, в них немногие мигранты отвечают статусу беженцев. Кроме того, до сих пор двустороннее сотрудничество в этой сфере проходило вяло, были бюрократические проблемы.

В ходе этого визита литовская делегация надеется ускорить процесс перенятия беженцев и заручится участием в процедуре безопасности.

До сих пор Литва в рамках программы ЕС переняла 309 мигрантов, 230 из них покинули Литву. По словам представителей МВД Литвы, это результат относительно небольшой финансовой помощи и отсутствия социальных связей.