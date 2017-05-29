Министр: в Италии мы должны были перенять 322, а переняли только 17 беженцев

ru.DELFI.lt
понедельник, 29 мая 2017 г. 08:25
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас находится с визитом в Италии, где решается вопрос перенятия беженцев. Литва обязалась принять из Италии 322 мигрантов, но до сих пор переняла лишь 17, пишет LRT.lt.
© AFP / Scanpix

Несмотря на то, что центры приема беженцев в Италии переполнены, в них немногие мигранты отвечают статусу беженцев. Кроме того, до сих пор двустороннее сотрудничество в этой сфере проходило вяло, были бюрократические проблемы.

В ходе этого визита литовская делегация надеется ускорить процесс перенятия беженцев и заручится участием в процедуре безопасности.

До сих пор Литва в рамках программы ЕС переняла 309 мигрантов, 230 из них покинули Литву. По словам представителей МВД Литвы, это результат относительно небольшой финансовой помощи и отсутствия социальных связей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Министр: в Италии мы должны были перенять 322, а переняли только 17 беженцев

Министр: в Италии мы должны были перенять 322, а переняли только 17 беженцев
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас находится с визитом в Италии, где решается вопрос перенятия беженцев. Литва обязалась принять из Италии 322 мигрантов, но до сих пор переняла лишь 17, пишет LRT.lt.

На смену жаре придут осадки (1)

Viksvynų pievos dalgio ilgai nesulauks
Несмотря на то, что такой жары, как в выходные, на этой неделе не будет, начало новой недели будет все же довольно теплым, пойдут долгожданные дожди. Похолодание принесут первые дни лета, осадков будет еще больше.

СМИ: из Литвы уехало 230 перемещенных по программе ЕС беженцев (9)

Pabėgėlių priėmimo centras
Из Литвы уехали 230 перемещенных в нее ранее по программе Евросоюза (ЕС) беженцев с Ближнего Востока, сообщила в пятницу газета Lietuvos zinios.

В Друскининкай открыли курортный сезон, не обошлось без пионеров (39)

Druskininkų kurorto šventės paradas neapsiėjo be pionierių ir raudonų vėliavų (R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.)
В пятницу в Друскининкай начался праздник открытия курортного сезона, который продлится до воскресенья включительно.

Liberation: Литве нужен заслон от аппетитов России (273)

Vilnius
После аннексии Крыма в 2014 году Вильнюс опасается, что может стать новой целью Москвы. Республика укрепляет границы и ставит себя под защиту НАТО.
Facebook друзья
Rambler's Top100