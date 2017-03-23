Министр охраны окружающей среды – это страшное преступление

Только количество азота в воде было превышено в 40 раз, количество других загрязнителей еще выясняется. Это обнаружили в образцах вод Немана, очищенных в Марвеле, где уже несколько десятилетий стоят очистные сооружения компании Kauno vandenys.

Благодаря правоохране в Каунасе выясняется, что технология очистки воды в компании была "упрощена", вместо очистки вод, как полагается по проектам, на которые выделили не один миллион литов, их еще больше загрязняют.

Какого масштаба ущерб нанесен природе, кто виноват, выясняет полиция и прокуратура.

Расследование было начато на минувшей неделе, когда поступил сигнал от природоохранников.

Подробнее об этом говорили 23 марта на пресс-конференции в Каунасской окружной прокуратуре.

Там с журналистами встретился и министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас.

"Мы можем небезосновательно подозревать, что в Марвяле воду до конца не очищали, а потом сливали в Неман через трубу установленную на глубине 1,5 метров. Проводится интенсивное расследование, выясняют, кто и почему, в обход установленных технологий, не до конца очищал воду и спускал загрязнения в крупнейшую реку Литвы", – сказал главный прокурор КОП Дарюс Валкавичюс.

По словам Навицкаса, расследование – результат объединенных усилий полиции, прокуратуры и природоохранников.

Выясняется, что даже внутренние отходы Kauno vandenys (загрязнения из центрифуги для очистки ила) спускали в Неман. Однако трудно подсчитать, сколько такой воды сливали в реку, поскольку конец трубы, через которую сливали грязную воду, был далеко от официального места слива, где обычно брали образцы. А загрязненная вода в реке разбавлялась водами реки.

В течение длительного времени факт загрязнения реки удавалось скрывать. Внимание на эту проблему обратили после многократных жалоб людей, живущих у реки, люди не могли мириться с постоянной вонью.

Правоохрана изъяла немалое количество документов для проведения расследования. В компании пока нет руководителя, поскольку недавно с этого поста ушел социал-демократ Линас Балтренас. ВРИО главы компании является технический директор Вилюс Бурокас. Он сказал журналистам, что о тайной трубе он ничего не знал.

Глава Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас сказал, что после проведения расследования его результаты представят обществу. Тогда можно будет подсчитать нанесенный природе ущерб.

"Это страшное преступление. И в связи с использованием европейских средств, и в отношении каунасцев, которые дороже платят за воду, постараемся все выяснить. Думаю, расследование даст ответы на все вопросы. Kauno vandenys обязали убрать эту трубу, по которой стекала неочищенная вода. Выяснят, почему не купили компоненты необходимые для очистки воды, куда ушли сэкономленные средства и кто за все это в ответе", – сказал Навицкас.