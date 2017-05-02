Министр образования: реально ни один университет не будет закрытпремьер: объединение не будет насильственным

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 11:38
В ходе реорганизации системы высшего образования ни один университет не будет закрыт, говорит министра образования и науки Литвы Юргита Петраускене, которая в понедельник представила правящей коалиции предстоящую реформу.
Jurgita Petrauskienė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Реально ни один университет не будет закрыт. Реорганизация сети - это концентрация фрагментированного потенциала с целью обеспечить более эффективное управление, с целью обеспечить концентрацию ресурсов, особенно в области научных исследований, где сегодня у нас много небольших, фрагментированных групп", - сказала министр журналистам в Сейме.

В свою очередь, премьер Литвы Саулюс Сквернялис и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис утверждают, что объединение университетов не будет насильственным, а изменения будут обусловлены самим порядком финансирования.

"Если мы думаем, что мы сможем насильственным образом сказать администрациям, сколько университетов должно сохраниться, то это можно сделать, но это не будет правильным шагом. (...) Для нас не важно, кто с кем объединяется, но не меняться будет невозможно", - сказал премьер во вторник журналистам в Сейме после заседания фракций правящей коалиции, на котором была представлена предлагаемая реорганизация сети высших школ.

По словам С.Сквернялиса, консолидироваться университеты вынудит изменившийся порядок финансирования, при котором с университетами будут заключаться договоры о том, каких специалистов они будут готовить на несколько лет вперед, для чего будет предусмотрено соответствующее финансирование, а также другие факторы.

"Мы меняем финансирование высших школ, заключаем договоры с высшими школами, поощряем исследовательскую научную работу, повышаем квалификацию преподавателей, поощряем и оптимизируем управление высшими школами и их имущество, устанавливаем планку, которой должен соответствовать будущий студент, и все эти изменения волей-неволей вынудят высшие школы, желающие соответствовать этим требованиям, консолидироваться", - сказал премьер.

Руководитель крупнейшей парламентской фракции ЛСКЗ Р. Карбаускис тоже утверждал, что объединение университетов не будет насильственным.

Реорганизация сети вузов предусматривает, что в Литве будет четыре университета, останутся и отдельные специализированные академии.

Сформированная премьером Саулюсом Сквернялисом рабочая группа предложила оставить Вильнюсский университет (ВУ) и создать новый Каунасский университет - два этих вуза будут университетами международного уровня.

К ВУ предлагается присоединить Университет Миколаса Рёмериса и Литовский эдукологический университет, частью ВУ стал был Шяуляйский университет.

В Каунасе университет предлагается создать посредством объединения Каунасского технологического университета, Университета Витаутаса Великого, Университета Александраса Стульгинскаса и Литовского университета спорта.

Технические университеты будут действовать в Вильнюсе и Клайпеде.

BNS
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