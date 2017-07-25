Министр образования: может быть пересмотрена система оценки абитуриентов

В течение ближайших лет предстоит последовательно пересмотреть систему оценки зрелости абитуриентов, предусмотрев, чтобы эта оценка основывалась не только на результатах экзаменов, говорит литовский министр образования и науки Юргита Петраускене.
Во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр сказала, что система оценки общеобразовательных школ должна быть основана не только на экзаменах, но "также следует оценивать прогресс, мы говорим о "накопительной оценке", которая применяется во многих странах".
По словам Ю.Петраускене, подготовить изменения в системе оценки намечается в течение нескольких лет.
Сейчас полученные абитуриентами знания оцениваются посредством школьных и государственных экзаменов.