Министр образования: может быть пересмотрена система оценки абитуриентов

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BNS
вторник, 25 июля 2017 г. 18:50
В течение ближайших лет предстоит последовательно пересмотреть систему оценки зрелости абитуриентов, предусмотрев, чтобы эта оценка основывалась не только на результатах экзаменов, говорит литовский министр образования и науки Юргита Петраускене.
Jurgita Petrauskienė
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр сказала, что система оценки общеобразовательных школ должна быть основана не только на экзаменах, но "также следует оценивать прогресс, мы говорим о "накопительной оценке", которая применяется во многих странах".

По словам Ю.Петраускене, подготовить изменения в системе оценки намечается в течение нескольких лет.

Сейчас полученные абитуриентами знания оцениваются посредством школьных и государственных экзаменов.

BNS
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