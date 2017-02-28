Министр обороны рассказал, когда "киберпризывники" могут появиться в Литве

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 13:17
"Киберпризывники" и такой военный резерв могут появиться в Литве в течение нескольких ближайших лет, говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы имеем в виду - в будущем, в следующем или последующем году, по поводу "киберпризывников" и т. п. - нужно подумать, как мы будем двигаться вперед. Но формирование призыва и "киберрезерва" - это вопрос будущего, наверное, не только у нас", - сказал министр журналистам во вторник.

Министр также подчеркнул, что необходимы дальнейшие инвестиции в (электронную) инфраструктуру: "Они (инвестиции) должны делаться, и, как мы понимаем, если противник модернизирует, (нам) нужно тоже модернизировать и инвестировать больше".

Сейчас эксперимент с "киберпризывом" проводит Эстония, предоставляя возможность юношам с высокой квалификацией в области информационных технологий улучшать электронную инфраструктуру армии вместо прохождения обычной военной службы.

BNS
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