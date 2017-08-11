Министр обороны Литвы решил на себе испытал условия жизни солдат

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис часто ведет себя нетрадиционно.

В минувший четверг в Каунасском аэропорту министр встретил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, а после этого попросил отвезти его не домой, в Вильнюс, а в Руклу - чтобы навестить первокурсников Литовской военной академии им. Й.Жемайтиса, которые находятся в учебном полку Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла.

Минобороны информирует, что Кароблис регулярно посещает отдельные части Литовской армии, старается использовать все возможные случаи для того, чтобы познакомиться и ближе пообщаться с военными.

После ужина и короткого совместного пребывания министр остался ночевать вместе с военными в палаточном лагере - ему довелось испытать солдатский спальный мешок и раскладную кровать.

"А что, очень хорошо выспался - ведь на чисто воздухе", - смеялся утром министр.

Ночевка Кароблиса в палатке – в фоторепортаже МО.