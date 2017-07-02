Министр обороны Литвы примет участие в учреждении натовского командного пункта

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BNS
воскресенье, 2 июля 2017 г. 14:43
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в мероприятии по случаю учреждения командного пункта северо-восточной дивизии НАТО.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Domantas Pipas

Литва с июля направит в этот командный пункт двух офицеров. К этому командному пункту должны присоединиться Чехия, Эстония, Испания, США, Великобритания, Канада, Латвия, Венгрия, Германия и Турция.

Его возглавит бригадный генерал Польской армии Кшиштоф Мотацкий.

Открытие командного пункта состоится в Польше, в Эльблонге, 3 июля. Задача этого командного пункта – обеспечение действенного командования передовыми силами НАТО на восточном фланге Альянса в мирное время, а в кризис – выполнение поставленных задач.

BNS
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