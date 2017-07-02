Министр обороны Литвы примет участие в учреждении натовского командного пункта

Литва с июля направит в этот командный пункт двух офицеров. К этому командному пункту должны присоединиться Чехия, Эстония, Испания, США, Великобритания, Канада, Латвия, Венгрия, Германия и Турция.

Его возглавит бригадный генерал Польской армии Кшиштоф Мотацкий.

Открытие командного пункта состоится в Польше, в Эльблонге, 3 июля. Задача этого командного пункта – обеспечение действенного командования передовыми силами НАТО на восточном фланге Альянса в мирное время, а в кризис – выполнение поставленных задач.