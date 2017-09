Таким образом министр оценила планы показать выступление труппы Национального академического большого театра оперы и балета Беларуси в арене Siemens. В анонсе мероприятия указано, что балет "специально (приурочен - DELFI) к столетию независимости Литвы", в то время как создатели спектакля подчеркивают, что это не точное отражение исторических событий, а интерпретация общей истории Литвы и Беларуси. "Однозначно негативно оцениваю попытку организаторов выступления примкнуть к мероприятиям столетия восстановления государства. Обращаю внимание, что это выступление никак не связано с программой столетия восстановления Литовского государства, более того, не получает никакого финансирования от министерства культуры", - указала в комментарии BNS министр. По ее словам, Литва - демократическая страна, в которой можно организовывать различные мероприятия. "Но все же, по моему личному мнению, с учетом усилий наших восточных соседей использовать культуру и искусство как инструменты "мягкой силы", организацию таких мероприятий прямо перед 16 февраля нужно рассматривать как провокацию", - подчеркнула министр. В анонсе мероприятия на сайте арены Siemens организаторы указывают, что переговоры о показе в Вильнюсе балета белорусского театра шли с 2015-го года, и это будет "подарок Литве в связи со столетием независимости". Премьера спектакля Национального академического большого театра оперы и балета Беларуси прошла в 2013-ом году, в июне этого месяца его показывали в Большом театре в Москве в ходе дней культуры Беларуси и России. Белорусский театр подчеркивает, что сценаристы спектакля "не пытались точно воссоздать исторические события", а "представили свой взгляд на далекое прошлое". Театр указывает, что это история о великом князе Витовте, его жене Анне, двоюродном брате Ягайло и его супруге Ядвиге, сюжет которой "не претендует на абсолютную достоверность", рассматриваются темы любви, предательства, где Ягайло и Витовт изображены как противники, хотя, как признают, умели и "искать компромиссы". "Для сценаристов было важным заинтересовать зрителей историей своей страны", - указывают представители театра. В Беларуси балет получил награду президента Беларуси Александра Лукашенко "За духовное возрождение". Литовские историки не раз обращали внимание на то, что в последние годы соседи склонны к присвоению князей Великого княжества Литовского в качестве героев белорусского народа.











1 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.