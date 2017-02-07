Министр: количество студентов сокращается

"Идет сокращение количества студентов и оно, хотим мы этого или нет, будет продолжаться до 2025 года", - заявила министр во вторник, представляя программу реформы оппозиционной фракции Либерального движения.

Она также отметила, что для государства было бы слишком дорого ничего не делать и ждать, пока высшие школы исчезнут сами по себе.

По словам министра, согласно предлагаемой реформе сети, в Литве должны остаться до пяти государственных университетов. Сейчас в Литве действуют 14 государственных университетов и несколько десятков колледжей.

Центр анализа и мониторинга науки и обучения подготовил исследование оптимизации сети высших школ в Литве - к 2025 году предлагается оставить 3–5 университетов, а также одну или две художественных академии, Военную академию.

В Вильнюсе бы действовали два университета, одна или две художественные академии и Военная академия. В Каунасе предлагается оставить один или два университета, в Клайпеде университет или его подразделение, а в Шяуляй подразделение университета или колледж.