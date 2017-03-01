Министр финансов называет налог солидарности слухом

"Что касается налогов, могу заверить, что никаких новых налогов без основательной реформы налоговой системы не может быть", - сказал Шапока.
Правительство Литвы намерено оценить целесообразность введения налога солидарности на часть больших доходов, если результаты оценки будут положительными. Такая работа указана в полученном DELFI предварительном проекте плана в связи со средствами осуществления программы правительства.
Глава Минфина сказал, что этот план был взят непонятно с какой версии. Такой налог был предусмотрен в плане от 21 февраля 2017 года, полученном порталом DELFI.
Шапока сказал, что не думает, что в плане вообще могли появится новые конкретные налоги, поскольку еще надо провести детальный анализ.
"Что касается налога солидарности, еще раз повторю: его появление - слух. В новом документе такого налога не может быть", - сказал министр.
На вопрос о других налогах, Шапока сказал, что считает льготный НДС на отопление несправедливым. Сейчас им пользуются все жители многоквартирных домов с центральным отоплением.
На вопрос о налоге на дизельные автомобили, Шапока отметил, что налоговую систему пересмотрят комплексно и дискуссии о налогах могут идти только после полного пересмотра системе. Правда, он прибавил, что все международные организации призывали Литву оценить возможность и целесообразность введения налога на автомобиль.
"Но дизельный это автомобиль или с двигателем иного типа, это вопрос отдельного исследования и его проведут", - сказал министр.
На вопрос, почему до сих пор этот тщательный анализ не был проведен, Шапока замолчал, а после паузы сказал: "Как до того как я стал министром, так и после я нахожусь в курсе ситуации, но мы должны оценить все аргументы: как со стороны общества, так со стороны экономического развития, со стороны сокращения масштабов социальной разобщенности, со стороны толчка к росту экономики".