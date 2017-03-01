Министр финансов называет налог солидарности слухом

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока называет слухами информацию о налоге солидарности (по сути это можно было бы назвать прогрессивными налогами), появившемся в плане по осуществлению правительственной программы. По его мнению, новых налогов без тщательного анализа не бывает.

"Что касается налогов, могу заверить, что никаких новых налогов без основательной реформы налоговой системы не может быть", - сказал Шапока.

Правительство Литвы намерено оценить целесообразность введения налога солидарности на часть больших доходов, если результаты оценки будут положительными. Такая работа указана в полученном DELFI предварительном проекте плана в связи со средствами осуществления программы правительства.

Глава Минфина сказал, что этот план был взят непонятно с какой версии. Такой налог был предусмотрен в плане от 21 февраля 2017 года, полученном порталом DELFI.

Шапока сказал, что не думает, что в плане вообще могли появится новые конкретные налоги, поскольку еще надо провести детальный анализ.

"Что касается налога солидарности, еще раз повторю: его появление - слух. В новом документе такого налога не может быть", - сказал министр.

На вопрос о других налогах, Шапока сказал, что считает льготный НДС на отопление несправедливым. Сейчас им пользуются все жители многоквартирных домов с центральным отоплением.

На вопрос о налоге на дизельные автомобили, Шапока отметил, что налоговую систему пересмотрят комплексно и дискуссии о налогах могут идти только после полного пересмотра системе. Правда, он прибавил, что все международные организации призывали Литву оценить возможность и целесообразность введения налога на автомобиль.

"Но дизельный это автомобиль или с двигателем иного типа, это вопрос отдельного исследования и его проведут", - сказал министр.

На вопрос, почему до сих пор этот тщательный анализ не был проведен, Шапока замолчал, а после паузы сказал: "Как до того как я стал министром, так и после я нахожусь в курсе ситуации, но мы должны оценить все аргументы: как со стороны общества, так со стороны экономического развития, со стороны сокращения масштабов социальной разобщенности, со стороны толчка к росту экономики".