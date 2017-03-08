Министр экономики Литвы Синкявичюс вступился за женщин

ru.DELFI.lt
среда, 8 марта 2017 г. 16:37
Министр экономики Миндаугас Синкявичюс, делегированный социал-демократами, бросил перчатку польскому европарламентарию Янушу Корвину-Миккэ, который назвал женщин не такими умными, чтобы платить им зарплату, как мужчинам.
Mindaugas Sinkevičius
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Уважаемый евродепутат, мне как мужчине искренне стыдно за сказанные вами на прошлой неделе слова. Вы заявили в парламенте, что женщины не столь умны и, поэтому у них зарплата должна быть меньше. Это неправда, я не знаю, в каком веке вы живете, если такое заявляете. Если в вас осталась еще хоть крупица мужественности, я думаю, вы должны воспользоваться случаем и в такой день извиниться перед женщинами всего мира", - сказал Синкявичюс.

Свое обращение он распространил 8 марта, в Международный женский день. В Литве часть населения критически относится к этому празднику, но он своими корнями уходит в начало XX века. Его празднование связано с забастовкой профсоюза работниц текстильных фабрик в Нью-Йорке в 1909 году.

Польский евродепутат Корвин-Миккэ оскорбил женщин во время своего выступления в Европарламенте 3 марта.

"Конечно, женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они слабее, меньше и менее умные", — сказал политик.

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Общество

Министр экономики Литвы Синкявичюс вступился за женщин

Mindaugas Sinkevičius
Министр экономики Миндаугас Синкявичюс, делегированный социал-демократами, бросил перчатку польскому европарламентарию Янушу Корвину-Миккэ, который назвал женщин не такими умными, чтобы платить им зарплату, как мужчинам.

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