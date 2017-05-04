Министр: ЕК и "Газпром" должны договориться о новых обязательствах

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BNS
четверг, 4 мая 2017 г. 16:10
Еврокомиссия и российский газовый гигант "Газпром" должны договориться о новых обязательствах, поскольку нынешние не соответствуют реалиям рынка и не повлияют на рынки газа стран Восточной и Центральной Европы, считает министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

Министерство энергетики Литвы представило ЕК, завершающей расследование по поводу доминирующего положения "Газпрома" на рынке, позицию о том, что обязательства концерна недостаточны и не изменят ситуации. По словам Ж. Вайчюнаса, ЕК должна учесть замечания, ведь обязательства "Газпрома" не удовлетворяют и другие государства.

"Такие отзывы по поводу так называемого рыночного теста представила не только Литва. По имеющейся у меня информации, и Латвия, Эстония, а также Польша выдвинут такие же предложения, это вопрос оценки позиций всех стран. И возможны различные дальнейшие шаги, возможны консультации с Еврокомиссией, но неизбежно, по моему мнению, такие предложения означают, что ЕК должна будет начать новый раунд переговоров по обязательствам, в направлении укрепления этих обязательств. В противном случае есть возможность штрафа, который сейчас юридически также возможен, если не придут к соглашению по этим обязательствам", - сказал Ж. Вайчюнас радиостанции LRT.

По его словам, расследование ЕК показало, что "Газпром" должен приспособиться к законодательству ЕС, а Литва стремится к тому, чтобы российский концерн соблюдал все правила.

Ж. Вайчюнас критиковал обязательства "Газпрома" по поводу возможности пересмотреть цены на газ в долгосрочных договорах, снизить ограничения на поставку, что позволит изменить точки поставки газа и облегчить использование инфраструктуры. По его словам, обязательства не соответствуют рыночной ситуации, ведь долгосрочные договора уже утратили актуальность.

"Мы говорим о том, что на рынке ситуация совершенно изменилась. Долгосрочные контракты практически не актуальны для нас, по этой причине мы совершенно четко заявляем, что эти обязательства больше теоретические. То есть, на практике их использование было бы очень ограничено и эффект на рынке был бы очень мал. Это больше теоретические обязательства, и есть очень много дополнительных услуг, много дополнительных звездочек, которые не принесут реальной пользы нашему рынку", - пояснил министр.

По его словам, именно по этой причине Литва предлагает Еврокомиссии добиваться ужесточения обязательств "Газпрома".

BNS
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Министр: ЕК и "Газпром" должны договориться о новых обязательствах (12)

Žygimantas Vaičiūnas
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