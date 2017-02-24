Министр: беженцев будут размещать только в готовых к этому самоуправлениях

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BNS
пятница, 24 февраля 2017 г. 13:04
С конца марта беженцев прямо из лагерей в Греции, Турции или Италии будут перемещать только в те самоуправления, которые этого пожелают и которые будут готовы к такой интеграции, говорит министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис.
Pabėgėliai
© AP/Scanpix

"Хочу подчеркнуть, что получателей убежища будут непосредственно селить и интегрировать только в тех самоуправлениях, которые этого пожелают и будут готовы к этой интеграции. Также важно подчеркнуть, что все интеграционные инструменты для беженцев, которых мы принимаем в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом (ЕС), финансируются исключительно на средства ЕС, выделяемые на перемещение беженцев - бюджетные средства нашей страны на это не используются вообще. Это значит, что расходы на расселение беженцев, пособия, обучение языку, образование, психологическую помощь и все остальные инструменты финансируются только на средства ЕС", - сказал для пресс-релиза министр Л. Кукурайтис.

По словам министра, с апреля намечается всего шесть семей получателей убежища напрямую интегрировать в готовые к этому самоуправления страны, с которыми будет найден консенсус: "Это будет пилотный проект, и только если он себя оправдает, мы будем думать о развитии этого инструмента".

Министерство социальной защиты и труда также информирует, что каждое самоуправление уже назначило своего представителя - координатора, который отвечает за решение связанных с интеграцией беженцев вопросов, и осуществляется тесное сотрудничество с самоуправлениями относительно интеграции беженцев.

До сентября этого года Литва обязалась переместить 1105 беженцев. В Литву уже перемещено 254 получателей убежища: 229 человек из Греции и 25 - из Турции. Из них 142 человека уже уехали в другие государства ЕС.

Сейчас в самоуправлениях Литвы проживает 18 человек, перемещенных из Греции: в Вильнюсе - 11 человек, в Каунасе - 5, в Йонаве и Кедайняй - по одному человеку.

BNS
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