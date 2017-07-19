Министерство выясняет, откуда в питьевой воде появился мышьяк

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ELTA
среда, 19 июля 2017 г. 17:08
После того как в водопроводной воде в деревнях Ражайтеляй и Шенлаукис (Расейнский район) обнаружили большое количество мышьяка, начато тщательное расследование, образцы увезли в Вильнюс, сообщает Министерство охраны окружающей среды.
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© Shutterstock nuotr.

Заведующий Агентства охраны природы Расейнского района Гедиминас Тамашаускис сказал, что возможно это историческое загрязнение - старые пестициды.

"Исследуемые территории малонаселены, там лишь небольшие деревеньки, там сейчас точно нет загрязнений. В Райжайтеляй в 50-70 м от скважины мы обнаружили хозпостройку советских времен, где лежат мешки с какой-то химией. Мы выясняем, что в мешках, зачем это использовалось - образцы увезли на исследование в Вильнюс", - сказал Тамашаускис.

Также ищут владельцев хозпостройки, которые могут объяснить происхождение вещества и ликвидировать его.

21 июля в Расейнской мэрии состоится заседание комиссии по Чрезвычайным ситуациям, будут решать судьбу найденных веществ.

Надеются, что решение принять помогут рекомендации экспертов ПУ Grunto valymo technologijos. Местные жители сказали, что воздействия мышьяка не ощутили.

Мышьяк - полуметалл, который может накапливаться в организме человека. Это вещество может вызвать малокровие, головные боли, облысение, болезни дыхательных путей.

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Министерство выясняет, откуда в питьевой воде появился мышьяк (6)

Vonios čiaupas
После того как в водопроводной воде в деревнях Ражайтеляй и Шенлаукис (Расейнский район) обнаружили большое количество мышьяка, начато тщательное расследование, образцы увезли в Вильнюс, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

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