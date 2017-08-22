Министерство о зарплатах учителей: они получают больше 404 евро

После того как портал DELFI опубликовал статью о том, что в Литве не хватает педагогов, Министерство образования и науки поделилось своей позицией по этому вопросу.

До начала учебного года осталось немного времени, а на сайте Биржи труда можно найти массу объявлений о вакансиях для учителей, в некоторых школах не хватает нескольких специалистов.

По данным Литовской биржи труда, c начала этого года до 7 августа было зарегистрировано 1398 вакансий для учителей, в прошлом году – 1276.

"В этом году профессия учителя в мае, июне, июле попала в 10-ку самых искомых специалистов", – указали DELFI специалисты ЛБТ.

Ситуация серьезная, если взглянуть на спрос на учителей в разных округах. Больше всего учителей нужно в Вильнюсском, Шяуляйском и Клайпедском округах.

В объявлениях всегда упоминается, что зарплата зависит от квалификации, стажа, нагрузки, однако по данным Литовской биржи труда, средняя зарплата учителей составляет 404 евро "на бумаге".

Однако советник министра науки и образования Юргиты Петраускене Арминас Варанаускас сказал, что на цифрах сказывается сезон.

"Естественно, что летом число вакансий увеличивается, поскольку школы готовятся к новому учебному году. Министерство напоминает, что, по данным Департамента статистики, средняя зарплата учителя в первом квартале 2017 г. составляла 877,8 евро "на бумаге", – сказал он.

По словам Варанаускаса, учителей у нас одновременно и много и мало.

"Намного больше студентов изучающих физкультуру, педагогику искусства, столько рабочих мест для них нет. А с точными науками - химией, математикой, физикой, природоведением - все наоборот. В последнее время готовили меньше учителей-предметников, единицы шли изучать математику, биологию, химию и физику", – сказал он.

DELFI напоминает, что директора школ, в которых не хватает кадров, говорят, что молодежь в школу работать не идет, поэтому и ощущается нехватка учителей.

По словам председателя Литовского профсоюза учителей Юрате Волоскявичене, проблем было меньше, когда в Литве были средние школы, тогда в одной школе училось больше детей разного возраста, а сейчас, когда школы разбили на основные, прогимназии и гимназии, этот процесс стал более сложным.

"Учитель вынужден бегать по нескольким школам, а молодой человек, который думает о достойной жизни, не существовании, не идет учиться на учителя", – сказала Волоскявичене.

Кроме того, ей известны случаи, например, в Клайпедском регионе, где учителей не отпускают на пенсию, потому что некому их заменить.

"Правительствоe и министерство не создают условия для того, чтобы в школу приходила молодежь, чтобы профессия учителя стала престижной, привлекательной для самых лучших учеников", – сказала она.

По ее словам, до 1000 евро зарплата у учителей гимназий, в которых есть нормальная рабочая нагрузка. У учителей начальных школ, прогимназий или у тех, кто работает в регионах, зарплата чуть больше минимума.

"Есть такие зарплаты, которые меньше минимума", – сказала она.